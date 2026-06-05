CUPRA Pulse: Επιστρέφει στο Primavera Sound της Βαρκελώνης

Η CUPRA συνεχίζει να γιορτάζει τη δύναμη της μουσικής, αποτελώντας για μία ακόμη χρονιά τον ηλεκτρονικό παλμό του Primavera Sound της Βαρκελώνης μέσω του CUPRA Pulse. Μετά την επιτυχημένη πρώτη παρουσία του στο περσινό φεστιβάλ, ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος επιστρέφει στο παραλιακό μέτωπο της Βαρκελώνης έως τις 6 Ιουνίου, προσφέροντας μια καθηλωτική εμπειρία open-air club με κορυφαίους καλλιτέχνες, απρόβλεπτες εμφανίσεις και ένα ξεχωριστό πρόγραμμα για την τελευταία ημέρα.

Παράλληλα, η μάρκα συνεχίζει να εξερευνά τα συναισθήματα και τις τάσεις που διαμορφώνουν τη νέα γενιά, σε μια χρονιά-ορόσημο που σηματοδοτείται από την έλευση του CUPRA Raval, το οποίο θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στο φεστιβάλ ως μέρος της εμπειρίας CUPRA Pulse.