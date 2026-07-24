Το 30εκατομμυριοστό ολοκληρωμένο όχημα της Guangzhou Automobile Group [GAC] βγήκε από τη γραμμή παραγωγής στις 16 Ιουλίου 2026, σηματοδοτώντας ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην 29χρονη πορεία του Ομίλου της GAC.Αναμφισβήτητα, πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται μια διαδρομή που ξεκίνησε από την παραγωγή για την εγχώρια αγορά και εξελίχθηκε σε ένα διεθνές βιομηχανικό αποτύπωμα, το οποίο σήμερα εκτείνεται σε 110 χώρες και περιοχές.

Η GAC διαθέτει περισσότερα από 746 σημεία πωλήσεων και εξυπηρέτησης, 7 παραγωγικές μονάδες εκτός Κίνας και 9 διεθνείς αποθήκες ανταλλακτικών.Το 30 εκατομμυριοστό όχημα ήταν ένα GAC M8 PHEV (δεξιοτίμονο), γνωστό στις διεθνείς αγορές ως GN8.Η επιλογή ενός εξαγωγικού μοντέλου για το συγκεκριμένο ορόσημο ήταν απόλυτα συμβολική. Αντανακλά τη μετατόπιση του κέντρου βάρους της GAC προς τη διεθνή αγορά, την ηλεκτροκίνηση και την ανάπτυξη οχημάτων που προσαρμόζονται στις ανάγκες διαφορετικών χωρών και περιοχών.



Από την παραγωγική κλίμακα στη διεθνή παρουσία

Η GAC αναπτύχθηκε επί δεκαετίες μέσα από συνεργασίες με κατασκευαστές όπως η Toyota και η Honda, αποκτώντας σημαντική τεχνογνωσία στη λιτή παραγωγή, στον ποιοτικό έλεγχο και στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, δημιούργησε και ανέπτυξε τις δικές της μάρκες και προϊοντικές οικογένειες, όπως οι GAC, AION και HYPTEC. Ανάμεσά τους, η AION αποτελεί τον αποκλειστικά προσανατολισμένο στην ηλεκτροκίνηση βραχίονα του Ομίλου και βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή της διεθνούς του επέκτασης.Η δυναμική της ΑΙΟΝ είναι ήδη μετρήσιμη. Το 2025, η GAC εξήγαγε περισσότερα από 130.000 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση άνω του 47%.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι εξαγωγές ξεπέρασαν τις 120.000 μονάδες, αυξημένες κατά 132% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Συνολικά, οι αποστολές οχημάτων της στις διεθνείς αγορές έχουν υπερβεί τις 540.000 μονάδες.



Η Ευρώπη στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής

Η ευρωπαϊκή παρουσία της GAC AION αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς H στρατηγική του Ομίλου μετακινείται σταδιακά από τις απλές εξαγωγές προς την τοπική παραγωγή, τη δημιουργία και ανάπτυξη ισχυρών δικτύων διανομής και εξυπηρέτησης και την ανάπτυξη προϊόντων με ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία με τη Magna Steyr στο Graz της Αυστρίας. Στις εγκαταστάσεις της ξεκίνησε αρχικά η παραγωγή του ηλεκτρικού C-SUV, AION V και, τον Μάρτιο του 2026, ακολούθησε του AION UT, το ξεχωριστό, compact ηλεκτρικό hatchback της μάρκας.

Ασφαλώς, η εξέλιξη αυτή έχει ουσιαστική βαρύτητα, αφού η αμιγώς ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την AION πιο κοντά στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, ενισχύει την προσαρμογή των μοντέλων στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών και μετατρέπει την παρουσία της μάρκας στην Ευρώπη σε μακροπρόθεσμη βιομηχανική δέσμευση.Πρόκειται για αυτοκίνητα που σχεδιάζονται με ευρωπαϊκή προσέγγιση στο σχεδιαστικό κέντρο της GAC στο Μιλάνο και παράγονται σε ευρωπαϊκό έδαφος, απευθυνόμενα άμεσα στις τάσεις και ανάγκες του Ευρωπαίου καταναλωτή.



Η παγκόσμια στρατηγική της AION βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά, η διεθνής στρατηγική της ΑΙΟΝ έχει τους τελευταίου 7 μήνες αποκτήσει συγκεκριμένη μορφή, η οποία εκπροσωπείται από την Inchcape Hellas, τον Ομιλο που επιτυχημένα εδώ και πολλές δεκαετίες εκπροσωπεί τα προϊόντα της ΤΟΥΟΤΑ και LEXUS.Η γκάμα της AION στην Ελλάδα περιλαμβάνει τα AION V και AION UT: δύο αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα, τα οποία μοιράζονται κοινή τεχνολογική και κατασκευαστική βάση.

• Το AION V είναι ένα ηλεκτρικό C-SUV με ισχύ 204 PS και μικτή αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα κατά WLTP (700+ χιλιόμετρα εντός πόλης). Η παραγωγή του γίνεται στην Αυστρία από την Magna Stayer. Συνδυάζει τους χώρους και την πρακτικότητα ενός οικογενειακού SUV με προηγμένα συστήματα ασφάλειας, ψηφιακή τεχνολογία και έμφαση στην άνεση των επιβατών. Συνοδεύεται από εγγύηση οχήματος οκτώ ετών ή 160.000 χιλιομέτρων και εγγύηση μπαταρίας οκτώ ετών ή 200.000 χιλιομέτρων.

• Το AION UT μεταφέρει την ίδια φιλοσοφία σε ένα compact ηλεκτρικό hatchback, σχεδιασμένο στο Milan Design Studio της GAC και κατασκευασμένο στο Graz. Αποδίδει επίσης 204 PS, διαθέτει μπαταρία 60 kWh και προσφέρει μικτή αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα κατά WLTP. Η φόρτιση από το 30% στο 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 24 λεπτά υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες.

Η τοπική παραγωγή στην Ευρώπη, η ανάπτυξη της AION και η παρουσία των AION V και AION UT σε αγορές όπως η Ελλάδα, με την υποστήριξη και τεχνογνωσία της Inchcape Ελλάς, δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η ΑΙΟΝ στην χώρα μας, μέσα σ’ αυτήν την ολίγων μηνών παρουσία της, βρίσκεται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης, ενώ σύντομα επεκτείνεται και σε άλλα σημεία.

• το AION V Premium προσφέρεται, για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και για ταξινομήσεις έως τις 31 Αυγούστου 2026, στην τιμή των 29.900 ευρώ, μετά την προωθητική ενέργεια της Inchcape Hellas, από αρχική τιμή 33.900 ευρώ. Με την αφαίρεση της μέγιστης κρατικής επιδότησης των 3.000 ευρώ μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η τελική τιμή μπορεί να διαμορφωθεί στα 26.900 ευρώ.

• το AION UT διατίθεται σε δύο εκδόσεις. Η έκδοση Premium προσφέρεται στην τιμή των 25.400 ευρώ, η οποία μπορεί να διαμορφωθεί στα 22.400 ευρώ μετά τη μέγιστη κρατική επιδότηση, ενώ η έκδοση Luxury διατίθεται από 27.400 ευρώ και μπορεί να διαμορφωθεί στα 24.400 ευρώ, αντίστοιχα. Η χορήγηση της επιδότησης διέπεται από τους όρους του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και προϋποθέτει την έγκριση της αίτησης του αγοραστή.

