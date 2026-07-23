Τζένη Μπότση: Βίντεο από την έκπληξη των φίλων της για τα γενέθλιά της/ instagram

Μια έκπληξη επεφύλασσαν οι στενοί φίλοι της Τζένης Μπότση, τη νύχτα που ξημέρωναν τα γενέθλιά της, στις 21 Ιουλίου.

Εκεί που κάθονταν όλοι μαζί στη βεράντα του σπιτιού της, άρχισαν να της τραγουδούν το «Χρόνια πολλά» της Άννας Βίσση. Η ηθοποιός έκλεισε τα 54 της χρόνια, όπως αποκάλυψε η ίδια, ενώ η τούρτα της ήταν μια φωτογραφία της τη στιγμή που την είχε πάρει ο ύπνος… με το μήνυμα «Για πάντα νέα».

Τζένη Μπότση: H έκπληξη των φίλων της για τα γενέθλιά της/ Ιnstagram

Τα γέλια και τα αστεία των φίλων ξύπνησαν την 6χρονη κόρη της, οπότε η ηθοποιός ξανάσβησε το κεράκι της τούρτας της, με το κοριτσάκι της στην αγκαλιά της.

Η Τζένη Μπότση αγκαλιά με την 6χρονη κόρη της/ instagram

Η ίδια μοιράστηκε με τους φίλους της στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες και περιέγραψε όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ.

«Το χρονικό των γενεθλίων μου 21/07/2026

Η συμμορία ήρθε σπίτι μου χωρίς να έχω ΙΔΕΑ και μόλις άλλαξε η μέρα το κατάλαβε όλη η γειτονιά Το πιο αστείο σβήσιμο κεριών . Μπορεί να έχει ένα η τούρτα αλλά το κοντέρ έγραψε 54! Η φωτογραφία είναι από τη βραδιά της Eurovision. Η αγωνία για το αποτέλεσμα είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπο μου…και οι φίλοι μου (not) με έβγαζαν φωτογραφίες ….(λίγη ντροπή δε βλάπτει) Με τούτα και με εκείνα ξύπνησε το παιδί μου και επαναλάβαμε το σβήσιμο των κεριών με την Αλίκη στην αγκαλιά μου κάνοντας την επισήμανση για την τούρτα: δεν ταιριάζει το για πάντα νέα με τη φωτογραφία και την Ανδρομαχη να εξηγεί στο 6χρονο ,στις 12:17, το σχήμα οξύμωρο

@andromache_dav , @jo_pantelidis , @melita12 και Σόφη ή Σοφία ή Σοφακι , είστε δυνατή ομάδα ! Σας ευχαριστώ για ΟΛΑ! Κυρίως για τα γέλια τις πιο δύσκολες στιγμές! Και κάπως έτσι υποδέχομαι το 54ο έτος της ζωής μου!!! Χωρίς φίλτρα!! Χωρίς ντροπή! Μόνο με αγάπη ❤️», έγραψε η ίδια στη λεζάντα.

H ηθοποιός απέκτησε την κόρη της από τη μακροχρόνια σχέση της με τον επιχειρηματία Αλέξανδρο Μιχαλά. Το ζευγάρι έμεινε συνολικά 12 χρόνια μαζί. Ο χωρισμός τους έγινε γνωστός τον περασμένο Ιανουάριο.