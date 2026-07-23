Vivienne Jolie Pitt: «Διαγράφει» κι επίσημα το επίθετο του Brad Pitt!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Vivienne Jolie Pitt αποφάσισε να αλλάξει το όνομά της σε Vivienne Marcheline Jolie, διαγράφοντας το επίθετο του πατέρα της, Brad Pitt.
  • Η 18χρονη κατέθεσε αίτηση στο δικαστήριο για νομική αναγνώριση του νέου ονόματος, επικαλούμενη προσωπικούς λόγους.
  • Η υπόθεση θα εκδικαστεί στο Λος Άντζελες στις 2 Νοεμβρίου.
  • Η Vivienne ακολουθεί τα βήματα των αδελφών της, που επίσης έχουν απομακρυνθεί από το επώνυμο Pitt.
  • Οι σχέσεις του Brad Pitt με τα παιδιά του παραμένουν ψυχρές, παρά το οριστικό διαζύγιο με την Angelina Jolie.

Σε μια κίνηση-σταθμό για τη ζωή της προχώρησε η Vivienne Jolie Pitt, η μικρότερη κόρη της Angelina Jolie και του Brad Pitt, καθώς αποφάσισε να κόψει κάθε... ονομαστικό δεσμό με τον διάσημο πατέρα της.

Vivienne Jolie - Pitt: Η πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση πλάι στη μητέρα της

Brad Pitt: Η 18χρονη κόρη του θέλει να απαρνηθεί το επίθετό του / AP Images (Matt Sayles)

Brad Pitt: Η 18χρονη κόρη του θέλει να απαρνηθεί το επίθετό του / AP Images (Matt Sayles)

Η 18χρονη πλέον Vivienne κατέθεσε αθόρυβα αίτηση στο δικαστήριο, ζητώντας να αναγνωρίζεται πλέον και νομικά ως Vivienne Marcheline Jolie. Στα δικαστικά έγγραφα, ως αιτιολογία αναγράφεται απλώς η λέξη «προσωπικοί λόγοι», με την υπόθεση να έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί στο Λος Άντζελες στις 2 Νοεμβρίου.

Brad Pitt: Γιατί τα παιδιά του δεν τον θέλουν στη ζωή τους

Η εξέλιξη αυτή βέβαια δεν έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία για όσους παρακολουθούν το «σήριαλ» της οικογένειας Jolie-Pitt. Ήδη από το 2024, η νεαρή κοπέλα είχε δώσει το σύνθημα, όταν υπέγραψε ως «Vivienne Jolie» στο πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης The Outsiders στο Broadway, όπου εργάστηκε ως βοηθός παραγωγής στο πλευρό της μητέρας της.

Η Vivienne με τη διάσημη μητέρα της / AP Images (Evan Agostini)

Η Vivienne με τη διάσημη μητέρα της / AP Images (Evan Agostini)

Ακολουθεί τα βήματα των αδελφών της

Η Vivienne δεν είναι η μόνη που παίρνει αποστάσεις από τον χολιγουντιανό σταρ. Πρώτη δίδαξε η Shiloh, η οποία κίνησε την ίδια νομική διαδικασία μόλις ενηλικιώθηκε, ενώ τόσο η Zahara όσο και ο Maddox έχουν σταματήσει προ πολλού να χρησιμοποιούν δημόσια το επώνυμο Pitt.

Η απόφαση της 18χρονης επιβεβαιώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο πως οι ισορροπίες στην οικογένεια παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες. Παρά το γεγονός ότι το διαζύγιο του Brad Pitt και της Angelina Jolie οριστικοποιήθηκε στα τέλη του 2024, οι σχέσεις του ηθοποιού με τα παιδιά του φαίνεται πως παραμένουν ψυχρές έως ανύπαρκτες.

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