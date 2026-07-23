Τέλος μπήκε σήμερα (Πέμπτη 23 Ιουλίου), λίγο πριν τις 11 το πρωί, στην αγωνία των υποψηφίων των φετινών Πανελληνίων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή ανήλθε σε 70.593, εκ των οποίων 60.584 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 10.009 υποψήφιοι με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ.

Συνολικά εισήχθησαν στα ΑΕΙ, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 63.609 υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Υπενθυμίζεται, ότι ο συνολικός αριθμός εισακτέων, προσφερόμενων θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είχε καθοριστεί για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος στις 68.788.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του υπουργείου, ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων με οριστικοποιημένο Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο ανήλθε φέτος σε 20.909, εκ των οποίων 19.452 υποψήφιοι είναι απόφοιτοι Λυκείων σχολικού έτους 2026-2027, ενώ 1.457 είναι απόφοιτοι παλαιότερων ετών. Επίσης, 125 υποψήφιοι επιλέχθηκαν στην ειδική κατηγορία, ενώ 20.784 επιλέχθηκαν στη γενική κατηγορία.

Πού κυμάνθηκαν οι βάσεις 2026 ανά επιστημονικό πεδίο

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικών Σπουδών) οι μεταβολές ήταν περιορισμένες. Οι Νομικές Σχολές παρέμειναν στις κορυφαίες επιλογές, με μικρές αυξομειώσεις στις βάσεις, ενώ αντίστοιχα ήπια ήταν η εικόνα και στα περισσότερα τμήματα Ψυχολογίας και Φιλολογίας.

Το 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών) αναδείχθηκε ο μεγάλος κερδισμένος της χρονιάς. Οι Πολυτεχνικές σχολές κατέγραψαν αισθητή άνοδο, με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ιδιαίτερα τις Αρχιτεκτονικές να κινούνται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθώς η βελτιωμένη επίδοση των υποψηφίων στη Φυσική ενίσχυσε σημαντικά τις βάσεις.

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Υγείας) οι Ιατρικές Σχολές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, παραμένοντας μεταξύ των πιο απαιτητικών τμημάτων της χώρας. Η αύξηση ήταν συγκρατημένη, αλλά αρκετή ώστε να διατηρήσει τις σχολές Υγείας στις υψηλότερες θέσεις των βάσεων.

Αντίθετα, στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής) η εικόνα ήταν μικτή. Τα περισσότερα οικονομικά τμήματα εμφάνισαν υποχώρηση, ενώ στις σχολές Πληροφορικής οι μεταβολές διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με το ίδρυμα και τη ζήτηση των υποψηφίων, με τα δημοφιλέστερα τμήματα να διατηρούν υψηλές βάσεις και τα περιφερειακά να σημειώνουν μεγαλύτερες μειώσεις.

Συνολικά, οι βάσεις του 2026 ανέδειξαν ως βασικούς κερδισμένους τις Πολυτεχνικές και τις Ιατρικές σχολές, επιβεβαιώνοντας ότι οι επιδόσεις στα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και οι επιλογές των υποψηφίων εξακολουθούν να καθορίζουν τη διαμόρφωση του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η σχολή με τα περισσότερα μόρια ήταν η Αρχιτεκτονική του Ε.Μ.Π. στην Αθήνα, η βάση της οποίας ξεπερνά τα 20.000 μόρια και συγκεκριμένα ανέρχεται στα 20.995.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τις βάσεις σε όλες τις σχολές

Βάσεις 2026: Οι 20 σχολές με τις υψηλότερες βάσεις

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 20.995 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 19.600 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 19.228 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 19.130 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 18.950 Ιατρικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 18.900 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 18.880 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 18.750 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 18.745 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 18.738 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) ΣΣΑΣ 18.650 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΠΑ.ΜΑΚ. 18.635 Πληροφορικής (ΣΣΑΣ) ΣΣΑΣ 18.600 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 18.590 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 18.550 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) ΣΣΑΣ 18.535 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 18.525 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 18.475 Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 18.455 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) Ο.Π.Α. 18.425

Η πρώτη σχολή ανά επιστημονικό πεδίο

1ο - Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών: Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) ΣΣΑΣ 18.650

2ο - Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 20.995

3ο - Επιστημών Υγείας: Ιατρικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 18.900

4ο - Οικονομίας & Πληροφορικής: Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Πανεπιστήμιο Πειραιά 19.600