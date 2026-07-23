Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για πρωτοφανή αγριότητα. Ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο, τον χτύπησε με τέτοια σφοδρότητα που έσπασε το χέρι του.

«Ήταν τραυματισμένος. Ο τραυματισμός στο χέρι του προήλθε από την επίθεση στο θύμα. Μάλιστα, πήγε και σε νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες», αποκάλυψε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

O 28χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου έσπασε το χέρι του κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού του δικηγόρου

Μάλιστα, όπως είπε, οι αναφορές του ιατροδικαστή είναι σοκαριστικές.

«Ο Σταύρος Γεωργίου κατέληξε μόνο από τα χτυπήματα. Έχουμε μόνο την εκδοχή του 28χρονου, που λέει ότι τσακώθηκαν. Δε γνωρίζουμε ακόμα από τον ιατροδικαστή αν κατάφερε να αμυνθεί το θύμα. Τον χτύπησε με πολύ βίαιο τρόπο», είπε η κ. Δημογλίδου.

Δολοφονία Γεωργίου: «Δεν περίμενε να τον πιάσουν τόσο γρήγορα»

Σε ό,τι αφορά στην άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι παρότι δεν είχαν εικόνα για τον δράστη, κινήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να τον πιάσουν στα όρια του Αυτοφώρου, εν κινήσει, καθώς ήταν στον δρόμο.

Ο 28χρονος συνελήφθη στον δρόμο εν κινήσει από τους αστυνομικούς

«Έχουμε σύλληψη ενός άγνωστου δράστη, ο οποίος δεν είχε και μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Συνελήφθη στον δρόμο και στα όρια του Αυτοφώρου. Οι αξιωματικοί βρήκαν βιντεοληπτικό υλικό. Είδαν τις κινήσεις του θύματος με τον συγκεκριμένο άγνωστο άνδρα. Ακολούθησε η Σήμανση, που ταυτοποίησε τον σεσημασμένο δράστη και πολύ γρήγορα κινήθηκε το Ανθρωποκτονιών και τον συνέλαβε», είπε η κ. Δημογλίδου και πρόσθεσε:

«Ήταν πολύ δύσκολη επιχείρηση. Τον αναζήτησαν σε πολλά σπίτια, αλλά τελικά τον βρήκαν στον δρόμο. Αυτό που διαπίστωσαν οι αστυνομικοί είναι ότι δεν περίμενε να τον βρουν τόσο γρήγορα. Δεν ήθελε να συνεργαστεί, αλλά όταν κατάλαβε ότι υπήρχαν στοιχεία, οι αστυνομικοί του απέσπασαν την ομολογία».

Δολοφονία Γεωργίου: «Έλειπαν πολλά προσωπικά αντικείμενα»

Από το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου διαπιστώθηκε κατά τις έρευνες ότι έλειπαν πολλά προσωπικά αντικείμενα του δικηγόρου.

Ο Σταύρος Γεωργίου έχασε τη ζωή του από τα χτυπήματα που δέχθηκε

«Έλειπαν το κινητό, προσωπικά έγγραφα, το πορτοφόλι, στο οποίο δε γνωρίζουμε αν υπήρχαν χρήματα, καθώς και το λάπτοπ του θύματος», είπε η κ. Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι ο 28χρονος αρνείται ότι τα πήρε αυτός.

Δολοφονία Γεωργίου: Η ομολογία του 28χρονου

Ο 28χρονος Αιγύπτιος κατά την ομολογία του, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το μοιραίο βράδυ είχε συναντηθεί σε μία παρέα με τον Σταύρο Γεωργίου και οι δύο άνδρες κατανάλωσαν αλκοόλ. Όπως φέρεται να είπε, ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του, όμως κατά τη διαδρομή σταμάτησαν στο γραφείο του στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου.

Ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι τσακώθηκε με τον Σταύρο Γεωργίου και τον χτύπησε

Εκεί, σύμφωνα με την εκδοχή του, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος κατέληξε στον άγριο ξυλοδαρμό του 73χρονου.

Ο συλληφθείς ήταν ήδη γνωστός στις αρχές, καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, υπόθεση για την οποία εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης το 2026.