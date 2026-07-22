Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του

Τον ταυτοποίησαν από κάμερες ασφαλείας

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Ντοκουμέντα λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στην Αθήνα.
  • Ο Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, με σοβαρά χτυπήματα και σε εμβρυακή στάση.
  • Η αστυνομία τον εντόπισε μέσω καμερών ασφαλείας στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος προήλθε από πολλαπλά χτυπήματα.
  • Η δολοφονία συνέβη στο κέντρο της Αθήνας και ερευνώνται οι συνθήκες του εγκλήματος.

Στη σύλληψη άνδρα για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου προχώρησε η αστυνομία.

Σταύρος Γεωργίου: «Τα χτυπήματα δείχνουν έντονο θυμό. Κάτι προηγήθηκε»

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 28χρονο από την Αίγυπτο, ο οποίος φέρεται να έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Εντοπίστηκε λίγο μετά τις 22:00 στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και ταυτοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος από το υλικό καμερών της περιοχής που τελέστηκε το έγκλημα. 

Σταύρος Γεωργίου: Ντοκουμέντα λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του

«Συνελήφθη πριν από λίγο από αστυνομικούς της Δ.Α.Ο.Ε. 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 73χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα χθες στο κέντρο της Αθήνας. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. 

Το χρονικό της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου

Ο γνωστός ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός, μέσα σε μια λίμνη αίματος στο δικηγορικό του γραφείο, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του ανησύχησαν αφού είχαν χαθεί τα ίχνη του από τη Δευτέρα. Πήγαν στο γραφείο του και με τη βοήθεια του θυρωρού για να μπουν.

Σταύρος Γεωργίου

Φωτογραφίες Eurokinissi 

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου

Ο 73χρονος δικηγόρος ήταν πεσμένος στο πάτωμα, γυμνός σε εμβρυακή στάση και έφερε σοβαρά χτυπήματα. 

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός του επήλθε από τα πολλαπλά χτυπήματα. Είχε βαριές κακώσεις σε κεφάλι και θώρακα από θλών και τέμνον όργανο. Την ίδια ώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε σε επιφάνεια, πιθανώς στο κρεβάτι, με συνέπεια βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

 

 

 

 

 

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