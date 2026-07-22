Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος για τη δολοφονία του

Ντοκουμέντα λίγες ώρες πριν τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Στη σύλληψη άνδρα για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου προχώρησε η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 28χρονο από την Αίγυπτο, ο οποίος φέρεται να έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα. Εντοπίστηκε λίγο μετά τις 22:00 στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και ταυτοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος από το υλικό καμερών της περιοχής που τελέστηκε το έγκλημα.

«Συνελήφθη πριν από λίγο από αστυνομικούς της Δ.Α.Ο.Ε. 28χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας 73χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα χθες στο κέντρο της Αθήνας. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Το χρονικό της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου

Ο γνωστός ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός, μέσα σε μια λίμνη αίματος στο δικηγορικό του γραφείο, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι 16χρονες δίδυμες κόρες του ανησύχησαν αφού είχαν χαθεί τα ίχνη του από τη Δευτέρα. Πήγαν στο γραφείο του και με τη βοήθεια του θυρωρού για να μπουν.

Φωτογραφίες Eurokinissi

Ο 73χρονος δικηγόρος ήταν πεσμένος στο πάτωμα, γυμνός σε εμβρυακή στάση και έφερε σοβαρά χτυπήματα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός του επήλθε από τα πολλαπλά χτυπήματα. Είχε βαριές κακώσεις σε κεφάλι και θώρακα από θλών και τέμνον όργανο. Την ίδια ώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο να χτυπήθηκε σε επιφάνεια, πιθανώς στο κρεβάτι, με συνέπεια βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.