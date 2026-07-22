Την όγδοη επέτειο του γάμου τους γιόρτασαν η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης, με τη δημοσιογράφο να επιλέγει μια προσωπική ανάρτηση στα social media για να σηματοδοτήσει τη μέρα. Το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιουλίου, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα κοινό στιγμιότυπο από εξόρμησή τους στη φύση.

Η Σία Κοσιώνη, που πρόσφατα εντάχθηκε στο δυναμικό του ΑΝΤ1, ανέβασε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη φωτογραφία, η ίδια και ο Κώστας Μπακογιάννης ποζάρουν μαζί στο βουνό, σε ένα ήρεμο φυσικό τοπίο.

Η ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη για την επέτειο γάμου

Το στιγμιότυπο συνοδεύτηκε από τη φράση: «Από το 8 ως το άπειρο». Αυτή ήταν η μοναδική λεζάντα που επέλεξε η δημοσιογράφος για την επέτειο των οκτώ χρόνων γάμου τους.

Η ανάρτηση της Σίας Κοσιώνη /Φωτογραφία Instagram

Η ημερομηνία έχει ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι, καθώς η Σία Κοσιώνη κι ο Κώστας Μπακογιάννης παντρεύτηκαν στις 22 Ιουλίου 2017. Έχουν αποκτήσει μαζί ένα γιο, τον Δήμο, τον οποίο λατρεύουν!

Πότε παντρεύτηκαν Σία Κοσιώνη και Κώστας Μπακογιάννης

Έναν μήνα πριν από τον γάμο τους, είχε γίνει γνωστό ότι περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Έτσι, η φετινή επέτειος συνδέθηκε με μια δημόσια, αλλά λιτή, αναφορά στη διαδρομή τους ως ζευγάρι.

Η ανάρτηση ήρθε μέσα από ένα ανεπίσημο και προσωπικό στιγμιότυπο, χωρίς επιπλέον σχόλια, με τη φωτογραφία και τη σύντομη φράση να μεταφέρουν το μήνυμα της ημέρας.