Η Μαριάντα Πιερίδη για τον γιο της: «Μου έχει πει ότι με θαυμάζει σαν μαμά»

«Πρόσφατα άρχισε να ακούει τα τραγούδια μου»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε για τη μητρότητα και τις αλλαγές στη ζωή της μετά τη γέννηση του γιου της, Νικόλα.
  • Δηλώνει ότι επιθυμεί σταθερότητα στην προσωπική της ζωή και έχει βρει ισορροπίες με τον γιο της.
  • Τονίζει ότι η παρουσία ενός παιδιού αλλάζει τα πράγματα και περιορίζει την είσοδο ανθρώπων στην προσωπική της ζωή.
  • Έχει κάνει ξεκαθάρισμα στις φιλίες και τις σχέσεις της, επιλέγοντας προσεκτικά τους ανθρώπους που την επισκέπτονται.

Για το πώς βιώνει την μητρότητα, αναφερόμενη στις αλλαγές που ήλθαν στη ζωή της έπειτα από την γέννηση του γιου της, Νικόλα μίλησε η Μαριάντα Πιερίδη στη νέα της συνέντευξη.

Η Μαριάντα Πιερίδη δήλωσε χαρακτηριστικά στο περιοδικό «ΟΚ!»: «Στην προσωπική μου ζωή και στο σπίτι μου θέλω σταθερότητα. Με τον γιο μου, Νικόλα, έχω βρει τις ισορροπίες μου. Όταν έχεις παιδί στο σπίτι, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Δεν επιτρέπεις σε όλο τον κόσμο να μπαίνει στην προσωπική σου ζωή. Κρατάς αποστάσεις από πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους», και πρόσθεσε:

«Έχω κάνει ξεκαθάρισμα στους φίλους μου και στις προσωπικές μου σχέσεις. Στο σπίτι μου έρχονται συγκεκριμένοι άνθρωποι. Πάντα ήμουν προσεκτική, αλλά από τότε που έγινα μητέρα, είμαι ακόμα περισσότερο».

 

«Η μητρότητα έφερε τεράστια αλλαγή στη ζωή μου. Ζύγισα τα πράγματα. Δεν κρίνω κανέναν για τις επιλογές του, αλλά θεωρώ ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού σου πρέπει να είσαι εκεί. Τον Νικόλα τον ήθελα. Για μένα ήταν ένα θαύμα. Ήθελα να μεγαλώσω με ηρεμία το παιδί μου και να είμαι δίπλα του. Να μην ξενυχτάω λόγω του τραγουδιού και να κοιμάμαι όλη μέρα. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις αυτή τη δουλειά και να έχεις παιδί» είπε ακόμα η καλλιτέχνιδα.

Για την σχέση της με τον μονάκριβο γιο της, Νικόλα αλλά και την στάση του γιου της απέναντί της, η Μαριάντα Πιερίδη είπε ότι: «Ο Νικόλας μού έχει πει ότι με θαυμάζει ως μαμά. Όπως επίσης και οι συμμαθητές του. Του αρέσει η φωνή μου και τα τραγούδια μου, πρόσφατα άρχισε να τα ακούει. Είναι πολύ γλυκό και ευγενικό πλάσμα».

Συμπλήρωσε, δε, λέγοντας ότι ο Νικόλας της έχει μάθει: «Να βάζω όρια και λέω πιο συχνά «όχι», που πριν δεν το έκανα. Με τη μητρότητα γίνεσαι πιο αυστηρή, και με τον εαυτό σου και με τους γύρω σου. Θέλεις να προστατεύσεις το παιδί σου».

Σχετικά με το δικό της πρότυπο σαν μαμά: «Η μάνα μου είναι αρχηγός σε όλα. Είναι ποινικολόγος, πέρσι αποφάσισε να πάρει σύνταξη αλλά ακόμη δεν έχει βγει. Πλέον έχω σημαντική βοήθεια από εκείνη. Και η μητέρα μου, τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, είχε σταματήσει τις σπουδές της στη Νομική για να με μεγαλώσει, μέχρι τα 6 μου. Τότε επέστρεψε ξανά στο πανεπιστήμιο. Ο μπαμπάς μου ήταν στο Πολεμικό Ναυτικό και έχει πάρει πλέον σύνταξη».

Τέλος, για το εάν έχει πετύχει πραγματικά ως μητέρα, η Μαριάντα Πιερίδη απάντησε: «Όταν κοιτάζω τον γιο μου, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι ότι δεν τα έχω καταφέρει ως μητέρα. Στο μέλλον, αν οι επιλογές του Νικόλα δεν του πετύχουν, εγώ πάλι θα είμαι δίπλα του για να τον στηρίξω. Όλοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος. Όταν κυνηγάμε πράγματα στη ζωή μας, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή μπορεί να αποτύχουμε».

Υπενθυμίζεται ότι η Μαριάντα Πιερίδη έχει αποκτήσει τον 12χρονο γιο της, Νικόλα Φωτιάδη, από τον γάμο της με τον tattoo artist Νέστορα Φωτιάδη. Παράλληλα, μετά την συμμετοχή της στο Your Face Sounds Familiar η ίδια δηλώνει έτοιμη για την επιστροφή της στο στούντιο και στις ζωντανές εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα.

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ΜΑΡΙΑΝΤΑ ΠΙΕΡΙΔΗ
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