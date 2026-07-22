Φαίη Σκορδά: Το πρωινό της είναι χορταστικό και χωρά σε ένα... ποτήρι!

Δείτε τι επιλέγει η αγαπημένη παρουσιάστρια, για τέλεια σιλουέτα

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Πηγή: Φωτογραφία NDP / Νίκος Ζότος
Η Φαίη Σκορδά μοιράζεται συμβουλές για τη διατροφή της

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H τηλεοπτική σεζόν έχει ολοκληρωθεί, με την Φαίη Σκορδά να έχει αποχαιρετήσει το Buongiorno και το MEGA, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές της διακοπές, σε μία εξαιρετική περίοδο για τις προσωπικές της σχέσεις. 

Φαίη Σκορδά: Ο σύντροφός της στο πλευρό της μετά το τέλος του Buongiorno

Ωστόσο, η αγαπημένη παρουσιάστρια δεν παραλείπει να φροντίζει τη σιλουέτα της και να προσέχει τη διατροφή της, ακόμα και μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού, φροντίζοντας να μοιράζεται χρήσιμες συμβουλές με τους διαδικτυακούς της φίλους. 

Πρόσφατα, δημοσίευσε ένα story στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ενημερώνει τους followers της, ότι πίνει γάλα με πρωτεϊνη. Η εικόνα συμπληρώνεται από μία πολύ χαριτωμένη γάτα που έχει ...τρυπώσει στη φωτογραφία και μοιάζει να κοιτάζει με ...ενδιαφέρον τη σκηνή. 

story

Φωτογραφία Instagram

Γάλα με πρωτεΐνη - Το οφέλη

Το γάλα που περιέχει ή έχει εμπλουτιστεί με πρωτεΐνη (όπως ορός γάλακτος/whey) βοηθά στην ενίσχυση της μυϊκής μάζας, την επιτάχυνση της αποκατάστασης μετά την άσκηση και τον καλύτερο κορεσμό. Επιπλέον, το γάλα προσφέρει ενέργεια και επιπλέον θρεπτικά συστατικά όπως ασβέστιο και βιταμίνη D

milk

Αναλυτικότερα:

Μυϊκή Αποκατάσταση & Ανάπτυξη:

Περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Ο συνδυασμός πρωτεΐνης ταχείας απορρόφησης (ορός γάλακτος) και βραδείας (καζεΐνη, η οποία βρίσκεται φυσικά στο γάλα) υποστηρίζει το χτίσιμο των μυών και μειώνει τον μυϊκό πόνο.

Έλεγχος Βάρους & Κορεσμός:

Η πρωτεΐνη αυξάνει το αίσθημα πληρότητας, βοηθώντας στον περιορισμό της πείνας, ενώ η κατανάλωσή της ενισχύει τον μεταβολισμό κατά τη διαδικασία πέψης.

Υγεία Οστών:

Το γάλα είναι πλούσιο σε ασβέστιο, το οποίο, σε συνδυασμό με την πρωτεΐνη, συμβάλλει στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας.

Ενυδάτωση:

Το γάλα είναι κατά 90% νερό, οπότε ένα ρόφημα πρωτεΐνης με γάλα ενυδατώνει αποτελεσματικά το σώμα μετά την άσκηση.

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