Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας με άρωμα καλοκαιριού απολαμβάνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η παρουσιάστρια περνά στιγμές ξεγνοιασιάς με την οικογένειά της, ενώ το φετινό καλοκαίρι είναι αφιερώμενο στους δύο γιους της!

Μέσα από μια σειρά νέων φωτογραφιών που δημοσίευσε στα social media, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε εικόνες από τις διακοπές τους. Σε ένα από τα πιο τρυφερά στιγμιότυπα τη βλέπουμε να κρατά στην αγκαλιά της έναν από τους δύο μικρούς της, με τους χρήστες του Instagram να την αποθεώνουν

Παράλληλα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους δύο stories, με την καθημερινή της διατροφή. Στο πρώτο από αυτά, βλέπουμε ένα πιάτο με με iceberg, γαρίδες βραστές, καπνιστό σολομό και αβοκάντο

Στο δεύτερο story, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απολαμβάνει τον καλοκαιρινο ήλιο, κρατώντας ένα πιάτο με ψητό κοτόπουλο, σπαράγγια, μπρόκολο και τυρί κρέμα

Και οι δύο αυτές διατροφικές προτάσεις, είναι ιδανικές για το καλοκαίρι. Με χαμηλή θερμιδική αξία, ενώ παράλληλα, αποτελούν εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας με ελάχιστα λιπαρά. Επίσης, είναι πλούσια σε Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς, καθώς και πρωτεΐνη.