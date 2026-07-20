Ηράκλειο: Άγριο ξύλο μεταξύ κοριτσιών - «Δεν υπάρχει θύμα», λέει ο πατέρας

Συνελήφθησαν δύο ανήλικες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο ανήλικα κορίτσια συνελήφθησαν στο Ηράκλειο για τον ξυλοδαρμό μιας 15χρονης.
  • Βίντεο δείχνει την 15χρονη να δέχεται χτυπήματα από 16χρονη, με πλήθος παιδιών να παρακολουθεί.
  • Η 15χρονη μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για πρώτες βοήθειες, ενώ οι κατηγορούμενες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.
  • Οι γονείς των κοριτσιών υπέβαλαν μήνυση κατά της 15χρονης, ισχυριζόμενοι ότι δεν υπάρχει θύμα.
  • Ο καυγάς φέρεται να σχετίζεται με προσωπικές διαφορές και ένα αγόρι.

Στα κρατητήρια πέρασαν τη νύχτα  δυο ανήλικα κορίτσια στο Ηράκλειο, καθώς συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης.  

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star η ανταποκρίτρια Γωγώ Αποστολάκη φαίνεται η ανήλικη να πιάνεται στα χέρια με μία από τις δύο κατηγορούμενες.  

Γύρω τους αρκετά παιδιά παρακολουθούσαν, με κάποια να φωνάζουν «Πιάσε την απ’τα μαλλιά!». Οι εμπλεκόμενες ανήλικες αντάλλαξαν χτυπήματα, ώσπου το δεύτερο κορίτσι πλησίασε και τη χτύπησε με μανία. Η 15χρονη έπεσε στο έδαφος και η 16χρονη κάθισε πάνω της και την ακινητοποίησε. Χωρίς να μπορεί να αντιδράσει δέχθηκε απανωτές μπουνιές στο κεφάλι.  

Ηράκλειο: Βίντεο με άγριο ξύλο μεταξύ κοριτσιών - «Πιάσε την απ’τα μαλλιά!»

Ο ξυλοδαρμός σταμάτησε, όταν δύο αγόρια μεγαλύτερης ηλικίας πλησίασαν και τις χώρισαν.  

Η 15χρονη με μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο ΠΑΓΝΗ, ενώ το πρωί οι μαθήτριες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι υπέβαλαν μήνυση εναντίον της 15χρονης.  

Τα κορίτσια ισχυρίζονται ότι εκείνη ζήτησε να συναντηθούν για να ξεκαθαρίσουν λογαριασμούς με «μήλον της Έριδος», όπως φαίνεται, ένα αγόρι. 

«Δεν υπάρχει θύμα. Συναντήθηκαν δύο κορίτσια για κάποια διαφορά που είχαν, έδωσαν ξύλο και έφαγαν ξύλο. Ό,τι έχει πάθει το ένα κορίτσι, το ίδιο έπαθε και το δικό μου παιδί, απλώς δεν πρόλαβα να το πάω στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε ο καυγάς», δήλωσε ο πατέρας της μιας εμπλεκόμενης. 
 

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