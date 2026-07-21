Την ώρα που η υπόλοιπη Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με το ισχυρό κύμα καύσωνα και θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου, η Βόρεια Ελλάδα βρέθηκε στο έλεος έντονων καταιγίδων και θυελλωδών ανέμων το βράδυ της Δευτέρας.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στη Δράμα, την Καβάλα και τις Σέρρες, ενώ ισχυρό μπουρίνι εκδηλώθηκε και στη Θεσσαλονίκη.

Η απότομη αλλαγή του καιρού συνοδεύτηκε από έντονη βροχόπτωση, ισχυρές ριπές ανέμου και συνεχείς αστραπές, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θύμιζε φθινόπωρο, σε πλήρη αντίθεση με τις συνθήκες καύσωνα που επικρατούν στην υπόλοιπη χώρα.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους στη Δράμα

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στη Δράμα, όπου μέσα σε λίγη ώρα έπεσε μεγάλος όγκος νερού. Δρόμοι και στενά πλημμύρισαν και μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ οδηγοί εγκλωβίστηκαν σε σημεία όπου το νερό είχε καλύψει το οδόστρωμα.

Αρκετά οχήματα ακινητοποιήθηκαν εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, ενώ οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων και ζημιές σε υποδομές.

23 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Περιφερειακού Κέντρου Επιχειρήσεων, καταγράφηκαν συνολικά 23 κλήσεις στη Δράμα. Από αυτές, οι 21 αφορούσαν κοπές πεσμένων δέντρων, ενώ οι υπόλοιπες δύο αφορούσαν αφαιρέσεις αντικειμένων που είχαν παρασυρθεί ή αποτελούσαν κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν σε παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την άρση επικίνδυνων καταστάσεων.

Καταιγίδες σε Καβάλα και Σέρρες

Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και σε περιοχές της Καβάλας, όπου οι ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ δυνατές βροχές και καταιγίδες καταγράφηκαν και στις Σέρρες.

Οι βροχοπτώσεις ήταν κατά τόπους ιδιαίτερα έντονες, προκαλώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις και περιορισμένη ορατότητα για τους οδηγούς.

Ισχυρό μπουρίνι στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης

Σημαντική επιδείνωση του καιρού σημειώθηκε και στη Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή των Νέων Μαλγάρων εκδηλώθηκε ισχυρό μπουρίνι, με θυελλώδεις ανέμους και έντονη βροχόπτωση.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη σφοδρότητα του φαινομένου, με συνεχείς αστραπές να φωτίζουν τον ουρανό, δυνατούς ανέμους και καταρρακτώδη βροχή να πλήττουν την περιοχή.

Σάκης Αρναούτογλου: Πώς προέκυψαν τα χθεσινοβραδινά μπουρίνια;

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου εξήγησε τους μετεωρολογικούς λόγους που οδήγησαν στην εκδήλωση των ισχυρών μπουρινιών, παρά τις συνθήκες ακραίας ζέστης που επικρατούν στη χώρα.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Επειδή με ρωτήσατε πολλοί για το πώς προέκυψαν τόσο ξαφνικά τα χθεσινοβραδινά μπουρίνια στη Βόρεια Ελλάδα, θέλω να εξηγήσω κάτι όσο πιο απλά γίνεται.

Δεν αρκεί το καλοκαίρι να κοιτάζουμε μόνο πόσο ψηλά θα φτάσει η θερμοκρασία. Η πολλή ζέστη μπορεί να φορτίσει την ατμόσφαιρα με μεγάλη ενέργεια και, όταν συνδυαστεί με υγρασία, ψυχρότερο αέρα ψηλότερα και ευνοϊκούς τοπικούς ανέμους, να προκαλέσει απότομη και βίαιη εκδήλωση αστάθειας.

Αυτό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου 2026 σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι, έντονη βροχόπτωση και συνεχείς αστραπές καταγράφηκαν σε τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης σημειώθηκε έντονο μπουρίνι, στις Σέρρες υπήρξε ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα, ενώ στη Δράμα η βροχή και οι δυνατοί άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα στην κυκλοφορία και πολύ περιορισμένη ορατότητα.

Σας ευχαριστώ πραγματικά για τις πολλές αναφορές, τις φωτογραφίες και τα βίντεο, αλλά και για τα καλά σας λόγια σχετικά με την έγκαιρη επισήμανση της αποψινής εξέλιξης μέσα απο την σελίδα. Η ουσία, όμως, δεν είναι αν ήμουν ο μοναδικός ή ποιος πέτυχε μια πρόγνωση. Η ουσία είναι να φτάνει εγκαίρως η πληροφορία στον κόσμο, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ενδείξεις για φαινόμενα που μπορεί να εκδηλωθούν πολύ τοπικά και απότομα.

Τα προγνωστικά μοντέλα είναι πολύτιμα, αλλά δεν μπορούν πάντοτε να δείξουν με ακρίβεια ποιο χωριό ή ποια γειτονιά θα δεχθεί το ισχυρότερο μπουρίνι. Γι’ αυτό χρειάζεται συνδυασμός των μοντέλων με τη δορυφορική εικόνα, τους κεραυνούς, την πραγματική συμπεριφορά της ατμόσφαιρας

Το αποψινό βράδυ μάς υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να ρωτάμε μόνο πόση ζέστη θα κάνει. Πρέπει να εξετάζουμε και τι μπορεί να γεννήσει αυτή η ζέστη, όταν η ατμόσφαιρα γίνει ασταθής.

Γιατί ορισμένες φορές το πιο επικίνδυνο μέρος μιας πολύ θερμής ημέρας δεν είναι οι 40 βαθμοί το μεσημέρι, αλλά τα λίγα λεπτά ενός ξαφνικού βραδινού μπουρινιού».