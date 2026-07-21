Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας, όταν επιβατηγό πλοίο συγκρούστηκε με οχηματαγωγό κατά τη διαδικασία του απόπλου. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνολικά βρίσκονταν περισσότεροι από 250 επιβάτες στα πλοία, ενώ το πλήρωμα αριθμούσε περίπου 120 άτομα. Παρά τη σύγκρουση, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.
Το επιβατηγό πλοίο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από το λιμάνι της Σούδας με προορισμό τον Πειραιά, όταν σημειώθηκε το ατύχημα. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν άγνωστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις λιμενικές αρχές και τους πραγματογνώμονες.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση του περιστατικού και να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, έχει απαγορευθεί ο απόπλους και των δύο πλοίων.
Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του ατυχήματος και να εξακριβωθεί αν προέκυψαν ευθύνες.
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