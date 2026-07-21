Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 21 Ιουλίου σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Πηνειού.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Πηνειού.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026
Μάλιστα, επειδή η φωτιά επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή, κοντά σε κατοικημένη περιοχή, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους έτσι ώστε να βρίσκονται σε επιφυλακή σε περίπτωση που κληθούν να εκκενώσουν.
⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 21, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Βαρθολομιό της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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*Φωτογραφίες: ilialive.grΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.