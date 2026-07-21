Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: ilialive.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της 21 Ιουλίου στο Βαρθολομιό Ηλείας σε χαμηλή βλάστηση.
  • Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
  • Η φωτιά επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή κοντά σε κατοικημένη περιοχή.
  • Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα και πιθανή εκκένωση.
  • Συμπαραστάσεις από υδροφόρες του δήμου Πηνειού στην κατάσβεση.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 21 Ιουλίου σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας

Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Πηνειού.

Φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλείας - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Μάλιστα, επειδή η φωτιά επεκτάθηκε σε αυτοσχέδια χωματερή, κοντά σε κατοικημένη περιοχή, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους έτσι ώστε να βρίσκονται σε επιφυλακή σε περίπτωση που κληθούν να εκκενώσουν.

*Φωτογραφίες: ilialive.gr 

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