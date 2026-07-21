Η πρόγνωση του καιρού από το Star για την Τετάρτη 22/7/2026, σύμφωνα με την EMY

Για ακραίο κίνδυνος πυρκαγιάς προειδοποιεί για αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η οποία κήρυξε κατάσταση συναγερμού στην περιφέρεια Αττικής, όπως επίσης σε περιφερειακές ενότητες της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Να σημειωθεί ότι συνεδρίασαν σήμερα παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, , Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και στη συνέχεια το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από σύγκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά

Οι περιοχές με κόκκινο συναγερμό κατηγορίας 5 για πυρκαγιές την Τετάρτη 22/7/2026

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - λατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 22/7/2026

Οι περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 την Τετάρτη 22/7/2026

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΠΕ Αχαΐας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Κιλκίς, ΠΕ Θεσσαλονίκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.



