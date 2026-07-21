Βάσω Γουλιελμάκη: Διακοπές με την εντυπωσιακή 22χρονη κόρη της!

Ποζάρουν αγκαλιά με φόντο το ηλιοβασίλεμα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάσω Γουλιελμάκη περνά διακοπές στην Ελλάδα με την 22χρονη κόρη της, Μαρίλια Αλαφούζου.
  • Η Μαρίλια ζει και εργάζεται μόνιμα στις ΗΠΑ και επισκέπτεται την Ελλάδα για ποιοτικό χρόνο με τη μητέρα της.
  • Η Βάσω δημοσίευσε φωτογραφίες από βραδινή έξοδο σε παραθαλάσσιο εστιατόριο στο Instagram.
  • Στις φωτογραφίες, μητέρα και κόρη ποζάρουν με φόντο ηλιοβασίλεμα, δείχνοντας την ομοιότητά τους.
  • Το τραπέζι τους περιλάμβανε παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις και έκαναν πρόποση.

Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες χαλάρωση και οικογενειακή θαλπωρή περνά αυτό το διάστημα η Βάσω Γουλιελμάκη, η οποία απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τη λατρεμένη της κόρη, την 22χρονη Μαρίλια Αλαφούζου.

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Η νεαρή, που ζει και εργάζεται μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον πατέρα της, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα και εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να περάσει ποιοτικό χρόνο με τη μητέρα της.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από μια βραδινή τους έξοδο σε παραθαλάσσιο εστιατόριο, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από τις όμορφες στιγμές τους στις διακοπές.

Στα στιγμιότυπα, η Βάσω Γουλιελμάκη εμφανίζεται χαμογελαστή και ευδιάθετη, επιλέγοντας για την περίσταση ένα κομψό πλεκτό φόρεμα σε φυσική γήινη απόχρωση. Στο τραπέζι τους είχαν παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις, όπως ντολμαδάκια, μακαρόνια με σουτζουκάκια και άλλα καλοκαιρινά πιάτα, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες υψώνουν τα ποτήρια τους κάνοντας πρόποση.

Δες την ανάρτηση της Βάσως Γουλιελμάκη:

 

Βάσω Γουλιελμάκη: Διακοπές με την εντυπωσιακή 22χρονη κόρη της!

Βάσω Γουλιελμάκη: Διακοπές με την εντυπωσιακή 22χρονη κόρη της!

Βάσω Γουλιελμάκη: Διακοπές με την εντυπωσιακή 22χρονη κόρη της!

Βάσω Γουλιελμάκη: Διακοπές με την εντυπωσιακή 22χρονη κόρη της!

Βάσω Γουλιελμάκη: Διακοπές με την εντυπωσιακή 22χρονη κόρη της!

Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη όπου μητέρα και κόρη ποζάρουν αγκαλιασμένες με φόντο το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Η Μαρίλια επέλεξε ένα γαλάζιο αμάνικο τοπ, ενώ η εντυπωσιακή ομοιότητά της με τη Βάσω Γουλιελμάκη δεν πέρασε απαρατήρητη από τους ακόλουθούς τους, που έσπευσαν να αφήσουν δεκάδες θερμά σχόλια κάτω από την ανάρτηση.

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