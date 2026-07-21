Μία ημέρα μετά τον μεγάλο θρίαμβο και τη νίκη επί της Αργεντινής στον Τελικό του Μουντιάλ, οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές επέστρεψαν στην πατρίδα τους, και στην κυριολεξία, η Μαδρίτη κάηκε από τους πανηγυρισμούς.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, σχεδόν δύο εκατομμύρια κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στην Ισπανική πρωτεύουσα για να αποθεώσουν τους παίκτες του Λουΐς ντε Λα Φουέντε.

Το βασικό σύνθημα που κυριαρχούσε παντού, ήταν το «Reyes Del Mundo», δηλαδή «Βασιλιάδες του Κόσμου»

Η αποστολή προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Αντόλφο Σουάρεθ, με ειδική πτήση της Iberia, και το πάρτι ξεκίνησε αμέσως. Οι παίκτες κατευθύνθηκαν στο βασιλικό ανάκτορο, το Palacio de La Zarzuela, εκεί όπου τους περίμεναν ο Βασιλιάς Φίλλιπος και η Βασίλισσα Λετίθια για να τους συγχαρούν, και να τραγουδήσουν μαζί τους το κλασικό σύνθημα "Campeones"

Στη συνέχεια, το ανοιχτό πούλμαν των Πρωταθλητών ξεκίνησε τη διαδρομή του στους δρόμους της Μαδρίτης, όπου έγινε αντίκείμενο λατρείας από μία πραγματική λαοθάλασσα. Οι παίκτες ήταν εκστασιασμένοι, με τον αρχηγό Ρόδρι και τον Λαμίν Γιαμάλ να πρωτοστατούν στους πανηγυρισμούς, ενώ ακόμα και οι πλέον συγκρατημένοι, όπως ο προπονητής Ντε λα Φουέντε, έδειχναν να το απολαμβάνουν.

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