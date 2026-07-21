Μουντιάλ: Η Μαδρίτη «γκρέμισε» τα τείχη για τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές

Αποθέωση από εκατομμύρια κόσμου, στη «Ρόχα» που επέστρεψε από την Αμερική

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Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες AP
Γλέντησε μέχρι τα ξημερώματα η ισπανική πρωτεύουσα

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Μία ημέρα μετά τον μεγάλο θρίαμβο και τη νίκη επί της Αργεντινής στον Τελικό του Μουντιάλ, οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές επέστρεψαν στην πατρίδα τους, και στην κυριολεξία, η Μαδρίτη κάηκε από τους πανηγυρισμούς. 

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Μουντιάλ: «Κάηκε» η Ισπανία, αποθέωση για τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, σχεδόν δύο εκατομμύρια κόσμου είχαν συγκεντρωθεί στην Ισπανική πρωτεύουσα για να αποθεώσουν τους παίκτες του Λουΐς ντε Λα Φουέντε.

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Το βασικό σύνθημα που κυριαρχούσε παντού, ήταν το «Reyes Del Mundo», δηλαδή «Βασιλιάδες του Κόσμου»

Η αποστολή προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Αντόλφο Σουάρεθ, με ειδική πτήση της Iberia, και το πάρτι ξεκίνησε αμέσως. Οι παίκτες κατευθύνθηκαν στο βασιλικό ανάκτορο, το Palacio de La Zarzuela, εκεί όπου τους περίμεναν ο Βασιλιάς Φίλλιπος και η Βασίλισσα Λετίθια για να τους συγχαρούν, και να τραγουδήσουν μαζί τους το κλασικό σύνθημα "Campeones"

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Στη συνέχεια, το ανοιχτό πούλμαν των Πρωταθλητών ξεκίνησε τη διαδρομή του στους δρόμους της Μαδρίτης, όπου έγινε αντίκείμενο λατρείας από μία πραγματική λαοθάλασσα. Οι παίκτες ήταν εκστασιασμένοι, με τον αρχηγό Ρόδρι και τον Λαμίν Γιαμάλ να πρωτοστατούν στους πανηγυρισμούς, ενώ ακόμα και οι πλέον συγκρατημένοι, όπως ο προπονητής Ντε λα Φουέντε, έδειχναν να το απολαμβάνουν. 

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Δείτε τις εκπληκτικές φωτογραφίες, από την υποδοχή των Παγκόσμιων Πρωταθλητών

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