Μουντιάλ 2026: Παγκόσμια Πρωταθλήτρια η Ισπανία με «matador» Τόρες

Η «Ρόχα» ήταν καλύτερη κόντρα σε μία Αργεντινή που έπαιζε άμυνα 120 λεπτά

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Αθλητικα
Ύστερα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Ισπανία αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Κόσμου

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Ύστερα από 104 παιχνίδια και έναν αγωνιστικό Μαραθώνιο 40 ημερών στα γήπεδα τριών χωρών της Βόρειας Αμερικής, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια για το 2026 αναδείχθηκε το βράδυ της Κυριακής στον Μεγάλο Τελικό του Νιου Τζέρσεϊ.

Υπερθέαμα με αστέρια της παγκόσμιας σκηνής στην τελετή λήξης του Μουντιάλ

Η γιορτή του Μεγάλου Τελικού ξεκίνησε με ένα φαντασμαγορικό σόου, αντάξιο του σπουδαίου γεγονότος. Τομ Κρουζ, Ρόμπι Γουίλιαμς, Λάουρα Παουζίνι και Νικόλ Σέρζινγκερ διασκέδασαν το κοινό, πριν δώσουν την σκυτάλη στους μεγάλους πρωταγωνιστές. Τους παίκτες των δύο φιναλίστ. 

pre game

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Οι Ισπανοί μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι, είχαν την πρωτοβουλία και κάποιες ευκαιρίες, την ώρα που οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές Αργεντινοίδεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα και να απειλήσουν την εστία του Ουνάι Σιμόν

Μέχρι το τέλος του 1ου ημιχρόνου, δεν είχαμε πολλές ευκαιρίες, με τις λίγες καλές στιγμές να ανήκουν στους Ισπανούς, και τους Αργεντινούς να περιορίζονται σε παθητικό ρόλο. 

spain

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ύστερα από μία ημίωρη διακοπή, για το half time show που είχε ως πρωταγωνιστές την Σακίρα και τον Τζάστιν Μπίμπερ, οι δύο ομάδες επανήλθαν στον αγωνιστικό  χώρο του γηπέδου του Νιου Τζέρσεϊ, με τους Ισπανούς να έχουν ξανά την υπεροχή και μία ευκαιρία με το σουτ του Μπαένα, το οποίο απέκρουσε ο Μαρτίνες.

half time

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης συνέχισαν να έχουν την απόλυτη πρωτοβουλία, και είχαν δύο ακόμα ευκαιρίες, με τον Όλμο και τον Γιαμάλ, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να ανοίξουν το σκορ μέχρι το hydration break. 

Η μεγάλη ευκαιρία της Ισπανίας με τον Γιαμάλ 

Η ισπανική κυριαρχία συνεχιζόταν με πίεση προς την εστία της Αργεντινής και τον Μαρτίνες να κρατάει το «μηδέν», ενώ την ίδια ώρα η παρέα του Λιόνελ Μέσι δεν είχε ούτε μία τελική προς την εστία των Ισπανών. 

spain

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, ο Εντζο Φερνάντες αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα, και έτσι οι Αργεντινοί αναγκάστηκαν να πάνε με παίκτη λιγότερο, στην παράταση. 

Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στην παράταση. Με τους Ισπανούς να ψάχνουν το γκολ, να χάνουν ευκαιρίες και τους Αργεντινούς να αμύνονται μαζικά, προσπαθώντας να στείλουν το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι. 

Ημίχρονο Μουντιάλ με Σακίρα-Μαντόνα, Μπίμπερ, Ροναλντίνιο και Ρονάλντο

Με την έναρξη του δευτερου ημιχρόνου της παράτασης ο Φεράν Τόρες, έλυσε τον Γόρδιο Δεσμό, εκτελώντας από κοντά τον Μαρτίνες και γράφοντας το 1-0 για τους Ίβηρες. Ο Ισπανός επιθετικός, λίγο αργότερα είδε ένα ακόμα δικό του γκολ να ακυρώνεται, καθώς ήταν ελάχιστα οφσάιντ. 

Η Αργεντινή προσπάθησε να πιέσει προς το τέλος, κερδίζοντας απανωτά κόρνερ αλλά οι Ισπανοί κράτησαν το σκορ και στέφθηκαν ΠΑΝΑΞΙΑ Πρωταθλητές Κόσμου για 2η φορά ύστερα από το 2010

Πλέον, το ραντεβού ανανεώνεται για το 2030, στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Με την επετειακή Διοργάνωση για τα 100 Χρόνια Μουντιάλ. 
 

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