Το Μουντιάλ ολοκληρώθηκε με μεγάλους θριαμβευτές, την Ισπανία από αγωνιστικής άποψης, και την FIFA στο οικονομικό σκέλος. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η οποία έχει δεχτεί σφοδρή κριτική για πολλές αποφάσεις της, παρουσίασε πολλές νέες ιδέες οι οποίες ξένισαν αρκετούς «παραδοσιακούς» φιλάθλους, αλλά σε γενικές γραμμές δείχνουν ότι θα υιοθετηθούν για το μέλλον.

Ο Θοδωρής Ζαρμακούπης, προϊστάμενος του Αθλητικού Τμήματος του Star, μίλησε με τον Γιώργο Ευγενίδη, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star και ανέλυσε τα πλάνα της FIFA για την «επόμενη ημέρα» της διοργάνωσης.

Φωτογραφία INTIME

Όπως όλα δείχνουν, ο Τζιάνι Ινφαντίνο σκέφτεται σοβαρά την αύξηση των ομάδων σε 64, τη διατήρηση των στοιχείων που μετατρέπουν το ποδόσφαιρο σε show, και φυσικά την αύξηση των εσόδων. Με απώτατο στόχο την επιστροφή του Μουντιάλ στο προσεχές μέλλον ξανά στις ΗΠΑ ή τη φιλοξενία του από την τεράστια αγορά της Κίνας.