Μαρία Σάκκαρη: η συνγκινητική αφιέρωση στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Δεν τα κατάφερε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον Τελικό του Athens Open

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Αθλητικα
Δεν τα κατάφερε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στον Τελικό, αλλά κέρδισε το χειροκρότημα του κόσμου

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Το Athens Open επέστρεψε στην Αθήνα έπειτα από 36 χρόνια, σηματοδοτώντας την επανεμφάνιση του επαγγελματικού γυναικείου τένις (WTA Tour) στην ελληνική πρωτεύουσα μετά το 1990.

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Κατάμεστο το ΟΑΚΑ στην επιστροφή του επαγγελματικού τένις στη χώρα μας / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Το Stadion Sports Center του ΟΑΚΑ, γέμισε από 7.000 περίπου θεατές, οι οποίοι πήγαν για να παρακολουθήσουν τον τελικό, ανάμεσα στη Μαρία Σάκκαρη και την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

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Οι δύο φιναλίστ πριν τον Τελικό / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, δεν κατάφερε να επανέλθει στους τίτλους, χάνοντας με σκορ 2-0 σετ, αλλά κέρδισε το ζεστό χειροκρότημα του κοινού, ενώ παράλληλα ανέβηκε 4 θέσεις στην Παγκόσμια κατάταξη, φτάνοντας στο Νο33. 

Μετά το τέλος του αγώνα, η Μαρία Σάκκαρη ευχαρίστησε το ελληνικό κοινό που τη στήριξε ενώ παράλληλα, έκανε μια ξεχωριστή αφιέρωση στον αρραβωνιαστικό της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Εμφανώς συγκινημένη, ανέφερε: «Στο άλλο μου μισό, αγάπη μου Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με την συμπαράστασή σου, την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ ότι θα αγαπήσω κάποιον σαν εσένα».

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Κωνσταντίνος Μητσοτάκης / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ 

Μαρία Σάκκαρη: Έχει βρει νυφικό για τον γάμο της με τον Μητσοτάκη;

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια στο πλευρό της Μαρίας Σάκκαρη, και τη στηρίζει στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει για να επανέλθει στην κορυφαία δεκάδα του επαγγελματικού τένις ύστερα από μία δύσκολη διετία τραυματισμών και ατυχιών που βίωσε. 

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Ο Κυριάκος και η Μαρέβα Μητσοτάκη βρέθηκαν στον Τελικό / Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στον Τελικό του Athens Open, έδωσαν το «παρών», τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η σύζυγός του, Μαρέβα Μητσοτάκη.

 

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