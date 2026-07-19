Μουντιάλ 2026: Η Αγγλία Τρίτη Στον Κόσμο - Νίκησε Τη Γαλλία

Σε ένα απίστευτο παιχνίδι, βγαλμένο απ’ το ωραιότερο ποδοσφαιρικό... παραμύθι, η Αγγλία ξεπέρασε το «σοκ» του αποκλεισμού της απ’ την Αργεντινή και κατάφερε να «λυγίσει» τη Γαλλία με το... απίθανο 6-4 στον μικρό τελικό του Μουντιάλ 2026, κατακτώντας την 3η θέση στη διοργάνωση, στην καλύτερη πορεία της σε τελική φάση μετά από 60 χρόνια.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ επισφράγισε τη νίκη της Αγγλίας επί της Γαλλίας στον μικρό τελικό του Μουντιάλ βάζοντας το έκτο και τελευταίο γκολ του αγώνα - AP Images

Η Αγγλία ήταν εκείνη που κυριάρχησε σε απόλυτο βαθμό στο πρώτο ημίχρονο, κάνοντας ότι... ήθελε στο γήπεδο. Στο 3’ ο Ράις άνοιξε το σκορ για τους Άγγλους, οι οποίοι συνέχισαν να επιτίθενται κατά «κύματα» απέναντι σε μία γαλλική άμυνα που... πελαγοδρομούσε. Στο 18’ από κόρνερ του Ράις, ο Κόνσε με κεφαλιά έκανε το 2-0, για να ακολουθήσει το... πάρτι του Μπουκάγιο Σάκα, ο οποίος σημείωσε άλλα δύο τέρματα για τα «Τρία Λιοντάρια» στο 37’ και στο 45’+1’, κλείνοντας το «εφιαλτικό» πρώτο ημίχρονο για τους «μπλε» στο 4-0 υπέρ της Αγγλίας.

Η Αγγλία αναδείχθηκε τρίτη καλύτερη ομάδα στον κόσμο στο φετινό Μουντιάλ - AP Images

Στο δεύτερο ημίχρονο όλα ήρθαν... τούμπα. Οι τέσσερις μαζεμένες αλλαγές του Ντεσάν άλλαξαν άρδην την εικόνα της Γαλλίας, ο Μπαπέ πήρε «φωτιά» και οι «τρικολόρ» άρχισαν να σημειώνουν το ένα γκολ πίσω απ’ το άλλο. Στο 48’ ο Μπαπέ μείωσε σε 1-4 μετά από ασίστ του Ολίσε, ενώ έξι λεπτά μετά (54’) μείωσε ακόμη περισσότερο ο Μπαρκολά έπειτα από τελική πάσα του αρχηγού των «μπλε». Η γαλλική ομάδα συνέχισε την αντεπίθεσή της και μείωσε στο... γκολ στο 66’ με το δεύτερο τέρμα του Μπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 10 γκολ του εφετινό τουρνουά, προσπερνώντας τον Μέσι στον πίνακα των σκόρερ, αλλά και στο σύνολο των σκόρερ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μπουκαγιό Σακά έκανε καταπληκτικό χατ τρικ για τους Άγγλους που κυριάρχησαν από το πρώτο ημίχρονο - AP Images

Την ώρα που οι Γάλλοι συνέχισαν να πιέζουν για μία... ιστορική ισοφάριση, ο Γκουστό ανέτρεψε τον Σπενς στην περιοχή υποπίπτοντας σε πέναλτι. Ο Σάκα ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε, φτάνοντας σε χατ-τρικ και ουσιαστικά έβαλε... τίτλους τέλους στον αγώνα για το 5-3 των Άγγλων.

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ πανηγυρίζει το τελικό γκολ της Αγγλίας που κέρδισε με 6-4 τη Γαλλία - AP Images

Οι «μπλε» έπαιξαν μία τελευταία... ζαριά, μειώνοντας στο 90’+6’ με τον Ντεμπελέ σε 5-4, όμως δεν υπήρχε πλέον άλλος χρόνος για να φτάσουν στο... θαύμα της απόλυτης ανατροπής. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 90’+8’, ο Μπέλινγχαμ βρήκε χώρο απέναντι στη γαλλική άμυνα που είχε ανέβει ψηλά, πέρασε όποιον βρήκε και με υπέροχο πλασέ «σφράγισε» την αγγλική νίκη με αυτό το ιστορικό 6-4!

Διαιτητής: Χεσούς Βαλενθουέλα Σάεθ (Βενεζουέλα)

Κίτρινες: -

Αποβολές: -

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Mενιάν, Γκουστό (90’+1’ λ.τρ. Κουντέ), Κονατέ (46’ Ουπαμεκανό), Λακρουά, Ερναντέζ (46’ Ντινιέ), Ραμπιό, Ζαΐρ-Εμερί, Τσερκί (46’ Ντεμπελέ), Ολίσε, Ντουέ (46’ Μπαρκολά), Mπαπέ.

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Χέντερσον, Κόνσα, Γκεΐ (90’+3’ Τσάλομπαχ), Κουάνσα (83’ λ.τρ. Τζέιμς), Σπενς, Ράις, Έζε (79’ Μπέλινγχαμ), Ρότζερς, Τόνεϊ (79’ Άντερσον), Σάκα, Ράσφορντ (46’ Γουότκινς).