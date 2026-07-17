Ο Τάσος Μπακασέτας δεν βιάζεται να φύγει από τον Παναθηναϊκό και ψάχνει κίνητρο και το ίδιο συμβόλαιο, την ώρα όπου ο Νίστρουπ δείχνει να μην τον υπολογίζει για τη νέα σεζόν, και τη διοίκηση των πρασίων να είναι ανοιχτή σε προτάσεις πώλησης.

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Ο Έλληνας χαφ δεν πιέζει για να φύγει, αφού ακόμα αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ωστόσο τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι δεν θα βρίσκεται στην ομάδα στη σέντρα του νέου πρωταθλήματος.

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Ο αρχηγός της Εθνικής δεν μπήκε καν στη διαδικασία να προσπαθήσει να πείσει τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, καθώς έχει την εντύπωση ότι η αποχώρησή του δεν είναι αποκλειστικά απόφαση του νέου προπονητή, αλλά κυρίως της διοίκησης και των στελεχών που… τρέχουν το αγωνιστικό τμήμα.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, δεν έχει λόγο να βιαστεί, καθώς έχει υπογράψει ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο, ύψους περίπου 2,2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Υπάρχουν όμως ομάδες που του έχουν χτυπήσει την πόρτα, αλλά κανείς δεν δίνει (ακόμα) αυτά τα χρήματα.

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Ενδιαφέρον ήδη έχουν δείξει ομάδες από την Τουρκία, ενώ τα τελευταία 24ωρα ακούγεται έντονα ότι ασχολείται διακριτικά και ο Αστέρας Τρίπολης, που χθες ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη.

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Οι Αρκάδες θα ήθελαν ξανά στην ομάδα τον αρχηγό τους, ωστόσο για να συμβεί αυτό θα πρέπει προφανώς ο Γιάννης Αλαφούζος να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του.

Οι εξελίξεις είναι καθημερινές και το σίριαλ αναμένεται να έχει πολλά επεισόδια ακόμα