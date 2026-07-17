Ομάδα-έκπληξη για Μπακασέτα, τι ισχύει με τον αρχηγό του ΠΑΟ;

Ο διεθνής άσος μοιάζει να μην υπολογίζεται στα πλάνα του Παναθηναϊκού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.07.26 , 18:32 Φοιτητική στέγη: To ενοίκιο για στούντιο 35 τ.μ.
17.07.26 , 18:28 Ιωάννα Τούνη: House tour στο νέο της διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη
17.07.26 , 18:28 Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser του ανανεωμένου «Στούντιο 4»
17.07.26 , 18:21 Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό
17.07.26 , 18:06 Εφάπαξ: Έρχεται νέος τρόπος υπολογισμού
17.07.26 , 17:49 Κύμα σφοδρών επιθέσεων των ΗΠΑ σε υποδομές του Ιράν
17.07.26 , 17:49 Super Mustang Mach-E: Κατέκτησε την κορυφή στο Goodwood Festival Of Speed
17.07.26 , 17:39 Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού: Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν 40αρια
17.07.26 , 17:23 Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
17.07.26 , 17:08 Μητσοτάκης: Δωρεά 160 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες για τα ΑΕΙ
17.07.26 , 17:03 Νίκα: Full time mama! Η τρυφερή αγκαλιά με τον Βασίλη και τη μικρή Μιράντα
17.07.26 , 16:55 Ομάδα-έκπληξη για Μπακασέτα, τι ισχύει με τον αρχηγό του ΠΑΟ;
17.07.26 , 16:48 Βριλήσσια: Η στιγμή που απομακρύνουν τον σκύλο από το σημείο της επίθεσης
17.07.26 , 16:42 Τσιμτσιλή: Ο γιος της ποζάρει με τη φανέλα του αγαπημένου του ποδοσφαιριστή
17.07.26 , 16:39 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της έκθεσης Τυχεροπούλου
Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό
Αρνιακός: «Το κανάλι που ήμουν, δεν έχει πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό»
Κηδεία Μάρως Κοντού: «Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Το γαμήλιο έθιμο που τήρησαν
Νίκα: Full time mama! Η τρυφερή αγκαλιά με τον Βασίλη και τη μικρή Μιράντα
Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει
Ναταλία Γερμανού: Ξεκουράστηκε - Το συγκινητικό αντίο στον Λορέντζο Καριέρε
Παύλος Πολάκης: Απέσυρε την υποψηφιότητά του για την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Τροχαίο Χαλκιδική: Θρήνος στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε
Έρχονται αλλαγές για το επίδομα των 300 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Αβέβαιο το μέλλον του Τάσου Μπακασέτα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τάσος Μπακασέτας δεν βιάζεται να φύγει από τον Παναθηναϊκό και ψάχνει κίνητρο και το ίδιο συμβόλαιο, την ώρα όπου ο Νίστρουπ δείχνει να μην τον υπολογίζει για τη νέα σεζόν, και τη διοίκηση των πρασίων να είναι ανοιχτή σε προτάσεις πώλησης. 

baka

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Super League: Όλα τα ντέρμπι της σεζόν - Πότε είναι το Ολυμπιακός-ΠΑΟ

Ο Έλληνας χαφ δεν πιέζει για να φύγει, αφού ακόμα αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ωστόσο τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι δεν θα βρίσκεται στην ομάδα στη σέντρα του νέου πρωταθλήματος.

bakasetas

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ο αρχηγός της Εθνικής δεν μπήκε καν στη διαδικασία να προσπαθήσει να πείσει τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, καθώς έχει την εντύπωση ότι η αποχώρησή του δεν είναι αποκλειστικά απόφαση του νέου προπονητή, αλλά κυρίως της διοίκησης και των στελεχών που… τρέχουν το αγωνιστικό τμήμα.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, δεν έχει λόγο να βιαστεί, καθώς έχει υπογράψει ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο, ύψους περίπου 2,2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Υπάρχουν όμως ομάδες που του έχουν χτυπήσει την πόρτα, αλλά κανείς δεν δίνει (ακόμα) αυτά τα χρήματα.

baka

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ενδιαφέρον ήδη έχουν δείξει ομάδες από την Τουρκία, ενώ τα τελευταία 24ωρα ακούγεται έντονα ότι ασχολείται διακριτικά και ο Αστέρας Τρίπολης, που χθες ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη.

baka

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Οι Αρκάδες θα ήθελαν ξανά στην ομάδα τον αρχηγό τους, ωστόσο για να συμβεί αυτό θα πρέπει προφανώς ο Γιάννης Αλαφούζος να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του.

Οι εξελίξεις είναι καθημερινές και το σίριαλ αναμένεται να έχει πολλά επεισόδια ακόμα

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
 |
SUPER LEAGUE
 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
 |
ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ
 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Vanda Pharmaceuticals Athens Open: Πότε Παίζει Η Σάκκαρη
Αθλητικα
Vanda Pharmaceuticals Athens Open: Πότε είναι ο επόμενος αγώνας της Σάκκαρη
Διεθνές Μίτινγκ Ρίψεων «Κώστας Σπανίδης»
Αθλητικα
Σπουδαίες επιδόσεις στο Διεθνές Μίτινγκ Ρίψεων «Κώστας Σπανίδης»
Μουντιάλ 2026: Η Ισπανία Στον Τελικό - Συνέτριψε Τη Γαλλία
Αθλητικα
Μουντιάλ: Η Ισπανία «τρέχει» για τελικό - Κέρδισε 0-2 τη Γαλλία
Ημιτελικός Γαλλία Ισπανία
Αθλητικα
Μουντιάλ: Γαλλία-Ισπανία στον Ημιτελικό. Ήρθε η ώρα των superstars
Σάκκαρη: Απέναντι Στη Νταρτ Στον 2ο Γύρο Του Athens Open 250
Αθλητικα
Σάκκαρη: Απέναντι στη Νταρτ στον δεύτερο γύρο του Athens Open WTA 250
Μεταγραφές ΠΑΟΚ και Άρη
Αθλητικα
Η Θεσσαλονίκη αντεπιτίθεται, νέα δεδομένα στο ελληνικό μπάσκετ
Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Αθλητικα
Nέα πανάκριβη μεταγραφή ο Γιαννακόπουλος
Μανού
Αθλητικα
Σκοτώθηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Μανού σε τροχαίο δυστύχημα
Τζέιντεν Άνταμς
Αθλητικα
Διεθνής παίκτης πέθανε στα 25 του αφού αγωνίστηκε στο Μουντιάλ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top