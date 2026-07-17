Ανεξέλεγκτες είναι οι δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στον Καναδά, με πάνω από 850 πύρινα μέτωπα. Οι πυρκαγιές προκαλούν σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας του αέρα όχι μόνο σε καναδικές πόλεις αλλά και σε μεγάλο μέρος των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών.

Massive smoke plumes filled the sky as in-cockpit footage captured hundreds of wildfires burning across Canada. pic.twitter.com/FfFJQnQCDD — Breaking911 (@Breaking911) July 16, 2026

Οι πυκνοί καπνοί έχουν οδηγήσει τις αμερικανικές αρχές στην έκδοση προειδοποιήσεων, ενώ οι κάτοικοι σε αρκετές περιοχές καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με το Καναδικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές, βρίσκονται σε εξέλιξη 858 ενεργές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι περισσότερες καίνε ανεξέλεγκτα. Μόνο την Πέμπτη εκδηλώθηκαν ακόμη 30 νέες εστίες.

Εκτιμάται ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει στάχτη περίπου 24 εκατομμύρια στρέμματα στον Καναδά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το μεγαλύτερο μέτωπο εντοπίζεται στα βορειοδυτικά του Οντάριο, όπου οι πυρκαγιές παράγουν τεράστιες ποσότητες καπνού.

MASSIVE PLUME OF WILDFIRE SMOKE POURING OUT OF CANADA...



Over the past 30–60 days, more than 800 active wildfires across Canada have pumped an enormous amount of smoke into the atmosphere. Now, the right weather pattern is carrying that smoke straight into the Tri-State.



When a… pic.twitter.com/kP9B9MIwPA — Mike Masco (@MikeMasco) July 16, 2026

Συναγερμός στις ΗΠΑ για τους καπνούς και την ποιότητα του αέρα

Οι αέριες μάζες μεταφέρουν τον καπνό και προς τις ΗΠΑ. Οι επιπτώσεις επεκτείνονται σε πολλές αμερικανικές πολιτείες.

Σε περιοχές του Μίσιγκαν και της Μινεσότα η ποιότητα του αέρα χαρακτηρίζεται «επικίνδυνη», ενώ στη δυτική Νέα Υόρκη καταγράφονται επίπεδα «πολύ ανθυγιεινά». Στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης η ατμόσφαιρα θεωρείται επίσης ανθυγιεινή.

«Πνιγμένη» η Νέα Υόρκη στους καπνούς / AP

Οι δημοτικές αρχές της Νέας Υόρκης ενεργοποίησαν τα σχέδια αντιμετώπισης της ζέστης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, διαθέτοντας εκατοντάδες κλιματιζόμενους χώρους φιλοξενίας και μάσκες υψηλής προστασίας KN95 στους πολίτες.

New York was covered in smoke from wildfires in Canada



A thick layer of smog blanketed the city’s sky, while the smell of burning spread through the streets. A massive smoke plume from large-scale wildfires in neighboring Canada covered a huge area and worsened air quality.



New… pic.twitter.com/3cEwU0icJC — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2026

Στο Σικάγο οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε εξωτερικούς χώρους, ενώ πολλοί κυκλοφορούσαν φορώντας προστατευτικές μάσκες.

Canadian wildfire smoke is moving into Metro Detroit, worsening air quality and hiding the downtown Detroit skyline. pic.twitter.com/1TAk1PW5tm — Metro Detroit News (@metrodetroitn) July 16, 2026

Μάλιστα τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές της Πολιτείας του Μίσιγκαν απέστειλαν ανοικτή επιστολή στον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ζητώντας αποτελεσματικότερη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών και εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι η κατάσταση επαναλαμβάνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Καναδός πρωθυπουργός απάντησε ότι οι δύο χώρες έχουν κοινή ευθύνη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τόνισε πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις επαρχίες και τις τοπικές κοινότητες.

Οι ειδικοί σε θέματα κλίματος επισημαίνουν ότι η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας οδηγεί σε αύξηση της συχνότητας και της έντασης των δασικών πυρκαγιών παγκοσμίως.