Εκτός ελέγχου η πύρινη κόλαση στον Καναδά, «πνίγουν» τις ΗΠΑ οι καπνοί

Συγκλονιστικές εικόνες - Συναγερμός για την ποιότητα του αέρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.07.26 , 16:00 Ιούλιος: Ένα σπάνιο παράθυρο αλλαγής και μοιραίων εξελίξεων για 6 ζώδια
17.07.26 , 15:54 Ευγενία Σαμαρά: Οι μοναδικές εικόνες από το ταξίδι της στο Κιργιστάν
17.07.26 , 15:30 Σοβαρό ατύχημα στο γκαράζ της Νομικής Σχολής Αθηνών
17.07.26 , 15:15 Ναταλία Γερμανού: Ξεκουράστηκε - Το συγκινητικό αντίο στον Λορέντζο Καριέρε
17.07.26 , 14:59 Παύλος Πολάκης: Απέσυρε την υποψηφιότητά του για την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
17.07.26 , 14:55 Βασίλης Χαραλαμπόπουλος: Όλο το θέατρο τραγούδησε για τη Μάρω Κοντού
17.07.26 , 14:14 Ducati στα Power Deals: Με όφελος έως 5000 ευρώ
17.07.26 , 14:11 Εκτός ελέγχου η πύρινη κόλαση στον Καναδά, «πνίγουν» τις ΗΠΑ οι καπνοί
17.07.26 , 14:00 Powder blush: Το μυστικό σου για ένα φρέσκο, καλοκαιρινό μακιγιάζ
17.07.26 , 13:57 Βριλήσσια: Πώς έγινε η επίθεση του σκύλου σε περαστικό έξω από φούρνο
17.07.26 , 13:15 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 8 χρήσιμες οδηγίες για την ασφάλεια στο νερό
17.07.26 , 13:00 Κηδεία Μάρως Κοντού: «Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα»
17.07.26 , 12:59 Σαλαμίνα: Ισόβια στη 47χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της
17.07.26 , 12:47 Βελμάρ: Νέα προνομιακά προγράμματα SEAT και CUPRA
17.07.26 , 12:43 Κηδεία Μάρως Κοντού: «Η ηλικία είναι απλά νούμερα», συγκίνησε ο Κακλαμάνης
3+1 σημάδια που αποδεικνύουν ότι μεγαλώνετε όμορφα
Κηδεία Μάρως Κοντού: «Ήταν ένα δώρο για όλη την Ελλάδα»
Κηδεία Μάρως Κοντού: Mε δάκρυα στα μάτια το «αντίο» στη σπουδαία ηθοποιό
Ναταλία Γερμανού: Ξεκουράστηκε - Το συγκινητικό αντίο στον Λορέντζο Καριέρε
Τροχαίο Χαλκιδική: Θρήνος στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε
Παύλος Πολάκης: Απέσυρε την υποψηφιότητά του για την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς: Τι σημαίνει για χιλιάδες συνταξιούχους
Αρνιακός: «Το κανάλι που ήμουν, δεν έχει πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό»
Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει
Ισχυρό παρών στην ονομαστική γιορτή της Όλγας Κεφαλογιάννη
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες AP
Επικίνδυνη η ποιότητα του αέρα σε Καναδά και ΗΠΑ / OPEN

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανεξέλεγκτες είναι οι δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στον Καναδά, με πάνω από 850 πύρινα μέτωπα. Οι πυρκαγιές προκαλούν σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας του αέρα όχι μόνο σε καναδικές πόλεις αλλά και σε μεγάλο μέρος των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι πυκνοί καπνοί έχουν οδηγήσει τις αμερικανικές αρχές στην έκδοση προειδοποιήσεων, ενώ οι κάτοικοι σε αρκετές περιοχές καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Πέθανε ο ένας από τους 3 πολυεγκαυματίες

Σύμφωνα με το Καναδικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές, βρίσκονται σε εξέλιξη 858 ενεργές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι περισσότερες καίνε ανεξέλεγκτα. Μόνο την Πέμπτη εκδηλώθηκαν ακόμη 30 νέες εστίες.

Εκτιμάται ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει στάχτη περίπου 24 εκατομμύρια στρέμματα στον Καναδά, σύμφωνα με την ΕΡΤ. 

Σισμανόγλειο: «Ένιωθα πιεσμένος και έβαλα φωτιά στο στρώμα με αναπτήρα»

Το μεγαλύτερο μέτωπο εντοπίζεται στα βορειοδυτικά του Οντάριο, όπου οι πυρκαγιές παράγουν τεράστιες ποσότητες καπνού.

Συναγερμός στις ΗΠΑ για τους καπνούς και την ποιότητα του αέρα

Οι αέριες μάζες μεταφέρουν τον καπνό και προς τις ΗΠΑ. Οι επιπτώσεις επεκτείνονται σε πολλές αμερικανικές πολιτείες.

Σε περιοχές του Μίσιγκαν και της Μινεσότα η ποιότητα του αέρα χαρακτηρίζεται «επικίνδυνη», ενώ στη δυτική Νέα Υόρκη καταγράφονται επίπεδα «πολύ ανθυγιεινά». Στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης η ατμόσφαιρα θεωρείται επίσης ανθυγιεινή.

Συναγερμός στις ΗΠΑ για τους καπνούς

«Πνιγμένη» η Νέα Υόρκη στους καπνούς / AP

Οι δημοτικές αρχές της Νέας Υόρκης ενεργοποίησαν τα σχέδια αντιμετώπισης της ζέστης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, διαθέτοντας εκατοντάδες κλιματιζόμενους χώρους φιλοξενίας και μάσκες υψηλής προστασίας KN95 στους πολίτες.

Τραγωδία στην Κίνα: Τουλάχιστον 28 νεκροί σε φωτιά εργοστασίου παπουτσιών 

Στο Σικάγο οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε εξωτερικούς χώρους, ενώ πολλοί κυκλοφορούσαν φορώντας προστατευτικές μάσκες.

Μάλιστα τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές της Πολιτείας του Μίσιγκαν απέστειλαν ανοικτή επιστολή στον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ζητώντας αποτελεσματικότερη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών και εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι η κατάσταση επαναλαμβάνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ο Καναδός πρωθυπουργός απάντησε ότι οι δύο χώρες έχουν κοινή ευθύνη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τόνισε πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις επαρχίες και τις τοπικές κοινότητες.

Οι ειδικοί σε θέματα κλίματος επισημαίνουν ότι η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας οδηγεί σε αύξηση της συχνότητας και της έντασης των δασικών πυρκαγιών παγκοσμίως.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΝΑΔΑΣ
 |
ΗΠΑ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βρετανία: 18χρονος Παρέσυρε 84χρονο Και Πήγε Για Πίτσα
Κοσμος
Βρετανία: Παρέσυρε 84χρονο, τον εγκατέλειψε και πήγε για πίτσα
Μάρκο Ρούμπιο
Κοσμος
Μάρκο Ρούμπιο: H αναφορά του Αμερικανού ΥΠΕΞ στη δολοφονία Νέστορα
Πανεπιστήμια VS ΑΙ: Απαγορεύουν Τους Φορητούς Υπολογιστές
Κοσμος
Πανεπιστήμια απέναντι στο ΑΙ: Απαγορεύουν τους φορητούς υπολογιστές
Ιράν
Κοσμος
Νέο αμερικανικό σφυροκόπημα στο Ιράν, αντίποινα της Τεχεράνης
Βομβαρδισμοί ΗΠΑ στο Ιράν
Κοσμος
Αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν κατά κύματα
Κύπρος: Οικογενειακή Τραγωδία Με Νεκρό Ένα 3χρονο Παιδί
Κοσμος
Κύπρος: Έπαιζε με τον 3χρονο γιο του, τού γλίστρησε κι έπεσε απ'το παράθυρο
Πυρκαγιά Σε Εργοτάξιο Στις Βρυξέλλες Με Νεκρούς
Κοσμος
Πυρκαγιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες - Τουλάχιστον έξι νεκροί
Πόλεμος χωρίς τέλος ΗΠΑ - Ιράν
Κοσμος
Πόλεμος χωρίς τέλος Ιράν - ΗΠΑ και νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή
Γαλλία: Η Μεγαλιώδης Παρέλαση Για Την Ημέρα Της Βαστίλης
Κοσμος
Γαλλία: Εντυπωσιακές εικόνες από την παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top