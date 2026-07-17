Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά η 47χρονη που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα, τον Οκτώβριο του 2025. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για την ανθρωποκτονία, απέρριψε όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς της και δεν της αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό.
Η κατηγορούμενη επέμεινε μέχρι το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας ότι είναι αθώα, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς της περί κενών μνήμης. Η εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την ενοχή της, πρόταση που υιοθέτησε τελικά το δικαστήριο.
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Σαλαμίνα: Το έγκλημα που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη
Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο λόγω της αγριότητας της επίθεσης αλλά και του ηχητικού ντοκουμέντου που είχε καταγράψει τις τελευταίες στιγμές της 75χρονης και διέρρευσε στη δημοσιότητα.
Η ηλικιωμένη είχε βρεθεί νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα από γυάλινο μπουκάλι και μαχαίρι.
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, για περίπου έναν μήνα οι Αρχές θεωρούσαν ότι επρόκειτο για ληστεία, καθώς από το σπίτι έλειπαν περίπου 8.000 ευρώ.
Ωστόσο, η αξιοποίηση μαρτυρικών καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων ευρημάτων οδήγησε σταδιακά τους αστυνομικούς στις υποψίες ότι δράστιδα ήταν η 47χρονη νύφη του θύματος.
Σαλαμίνα: Το συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο
Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε το ηχητικό ντοκουμέντο που καταγράφηκε από μικρόφωνο κάμερας ασφαλείας, που ήταν εγκατεστημένη στο σπίτι της ηλικιωμένης.
Στο ντοκουμέντο ακούγεται η 75χρονη να εκλιπαρεί για τη ζωή της, απευθυνόμενη στον δράστη με τα λόγια «αγόρι μου», καθώς πίστευε πιθανότατα ότι δεχόταν επίθεση από άνδρα.
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Λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, η ηλικιωμένη ακούγεται να ψελλίζει το «Πάτερ Ημών».
Σαλαμίνα: Η αρχική ομολογία που στη συνέχεια πήρε πίσω
Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν ανακοινώσει οι διωκτικές Αρχές, μετά τη σύλληψή της η 47χρονη είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την πεθερά της.
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Όπως είχε παραδεχθεί, δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει, υποστηρίζοντας πως εκείνο το βράδυ πήγε στο σπίτι της πεθεράς της για να πάρει χρήματα, λόγω οικονομικής πίεσης και χρεών που συνδέονταν, όπως είπε, με τον εθισμό της στον τζόγο.
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Η 47χρονη φέρεται να περιέγραψε ότι φόρεσε μάσκα και γάντια, έσπασε το τζάμι για να μπει στο σπίτι και πως η κατάσταση ξέφυγε όταν φοβήθηκε ότι η ηλικιωμένη την αναγνώρισε. Όπως φέρεται να ανέφερε, την χτύπησε αρχικά με γυάλινο μπουκάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι, επιμένοντας ωστόσο πως «δεν είχε σκοπό να τη σκοτώσει».
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Κατά την απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας, όμως, ανακάλεσε την ομολογία της, υποστηρίζοντας ότι δε θυμάται τι συνέβη, επικαλούμενη κενά μνήμης.
Την ίδια υπερασπιστική γραμμή ακολούθησε και ενώπιον του δικαστηρίου, δηλώνοντας αθώα μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης.
Σαλαμίνα: Η απόφαση του δικαστηρίου
Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά έκρινε τελικά ένοχη την 47χρονη και της επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.
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Παράλληλα, απέρριψε όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς που προέβαλε η υπεράσπιση και δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελικής λειτουργού.
Σαλαμίνα: Η 47χρονη θα κάνει έφεση
Η υπόθεση, ωστόσο, δεν ολοκληρώνεται με την πρωτόδικη απόφαση, καθώς θα κριθεί και σε δεύτερο βαθμό.
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Η συνήγορος υπεράσπισης της 47χρονης, Ειρήνη Μαρούπα, γνωστοποίησε ότι θα ασκηθεί έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης.
Με την άσκηση της έφεσης, η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου από το αρμόδιο Εφετείο, το οποίο θα κληθεί να επανεκτιμήσει το αποδεικτικό υλικό και την πρωτόδικη κρίση.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.