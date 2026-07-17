Σαλαμίνα: Ισόβια στη 47χρονη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της

Δεν της αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά - Θα ασκήσει έφεση

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To ηχητικό ντοκουμέντο από τις τελευταίες ώρες της 75χρονης στη Σαλαμίνα - Βίντεο αρχείου Mega

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 47χρονη καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα, τον Οκτώβριο του 2025.
  • Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της και δεν της αναγνώρισε ελαφρυντικά, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως.
  • Η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από γυάλινο μπουκάλι και μαχαίρι, ενώ αρχικά θεωρήθηκε ληστεία.
  • Καθοριστικό στοιχείο ήταν η ηχογράφηση από κάμερα ασφαλείας, όπου η 75χρονη εκλιπαρεί για τη ζωή της.
  • Η 47χρονη σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου.

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά η 47χρονη που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα, τον Οκτώβριο του 2025. Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για την ανθρωποκτονία, απέρριψε όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς της και δεν της αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό.

Σαλαμίνα: Υπήρχε συνεργός στη δολοφονία της 75χρονης;

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε η 47χρονη που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε η 47χρονη που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα

Η κατηγορούμενη επέμεινε μέχρι το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας ότι είναι αθώα, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς της περί κενών μνήμης. Η εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την ενοχή της, πρόταση που υιοθέτησε τελικά το δικαστήριο.

Αποκάλυψη STAR: Το αυτοκίνητο και τα δρομολόγια της 46χρονης στη Σαλαμίνα

Σαλαμίνα: Το έγκλημα που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο λόγω της αγριότητας της επίθεσης αλλά και του ηχητικού ντοκουμέντου που είχε καταγράψει τις τελευταίες στιγμές της 75χρονης και διέρρευσε στη δημοσιότητα.

Για ένα μήνα περίπου η αστυνομία πίστευε ότι πρόκειται για ληστεία μετά φόνου, αφού από το σπίτι της ηλικιωμένης έλειπαν περίπου 8.000 ευρώ

Για ένα μήνα περίπου η αστυνομία πίστευε ότι πρόκειται για ληστεία μετά φόνου, αφού από το σπίτι της ηλικιωμένης έλειπαν περίπου 8.000 ευρώ

Η ηλικιωμένη είχε βρεθεί νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα, φέροντας πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα από γυάλινο μπουκάλι και μαχαίρι.

Δολοφονία Σαλαμίνα: Σοκάρει ηχητικό ντοκουμέντο - Προφυλακιστέα η 46χρονη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, για περίπου έναν μήνα οι Αρχές θεωρούσαν ότι επρόκειτο για ληστεία, καθώς από το σπίτι έλειπαν περίπου 8.000 ευρώ.

Η 47χρονη επέμεινε ότι δε θυμάται τίποτα από τη βραδιά του φόνου

Η 47χρονη επέμεινε ότι δε θυμάται τίποτα από τη βραδιά του φόνου

Ωστόσο, η αξιοποίηση μαρτυρικών καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων ευρημάτων οδήγησε σταδιακά τους αστυνομικούς στις υποψίες ότι δράστιδα ήταν η 47χρονη νύφη του θύματος.

Σαλαμίνα: Φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος

Σαλαμίνα: Το συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο

Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε το ηχητικό ντοκουμέντο που καταγράφηκε από μικρόφωνο κάμερας ασφαλείας, που ήταν εγκατεστημένη στο σπίτι της ηλικιωμένης.

Η 47χρονη αρχικά ομολόγησε στους αστυνομικούς, όμως στη συνέχεια στην ανακρίτρια επικαλέστηκε κενά μνήμης

Η 47χρονη αρχικά ομολόγησε στους αστυνομικούς, όμως στη συνέχεια στην ανακρίτρια επικαλέστηκε κενά μνήμης

Στο ντοκουμέντο ακούγεται η 75χρονη να εκλιπαρεί για τη ζωή της, απευθυνόμενη στον δράστη με τα λόγια «αγόρι μου», καθώς πίστευε πιθανότατα ότι δεχόταν επίθεση από άνδρα.

Σαλαμίνα: Τα παίρνει όλα πίσω η 46χρονη - Λέει ότι δε θυμάται

Λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, η ηλικιωμένη ακούγεται να ψελλίζει το «Πάτερ Ημών».

Σαλαμίνα: Η αρχική ομολογία που στη συνέχεια πήρε πίσω

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν ανακοινώσει οι διωκτικές Αρχές, μετά τη σύλληψή της η 47χρονη είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την πεθερά της.

Σαλαμίνα: «Τρόμαξα και άρχισα να τη χτυπάω» - H ομολογία της 46χρονης

Η 47χρονη στην αρχική της ομολογία φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε πρόβλημα με τον τζόγο και πήγε στην πεθερά της για να πάρει τα χρήματα

Η 47χρονη στην αρχική της ομολογία φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε πρόβλημα με τον τζόγο και πήγε στην πεθερά της για να πάρει τα χρήματα

Όπως είχε παραδεχθεί, δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει, υποστηρίζοντας πως εκείνο το βράδυ πήγε στο σπίτι της πεθεράς της για να πάρει χρήματα, λόγω οικονομικής πίεσης και χρεών που συνδέονταν, όπως είπε, με τον εθισμό της στον τζόγο.

Σαλαμίνα: «Μετανιώνω κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Ζητώ συγγνώμη»

Η 47χρονη φέρεται να περιέγραψε ότι φόρεσε μάσκα και γάντια, έσπασε το τζάμι για να μπει στο σπίτι και πως η κατάσταση ξέφυγε όταν φοβήθηκε ότι η ηλικιωμένη την αναγνώρισε. Όπως φέρεται να ανέφερε, την χτύπησε αρχικά με γυάλινο μπουκάλι και στη συνέχεια με μαχαίρι, επιμένοντας ωστόσο πως «δεν είχε σκοπό να τη σκοτώσει».

Σαλαμίνα: «Μαμά καλημέρα, θες να πιούμε καφέ;» - To «θέατρο» της νύφης

Κατά την απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας, όμως, ανακάλεσε την ομολογία της, υποστηρίζοντας ότι δε θυμάται τι συνέβη, επικαλούμενη κενά μνήμης.

Σοκ είχε προκαλέσει ηχητικό ντοκουμέντο που διέρευσε στα μέσα από τις τελευταίες στιγμές της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα

Σοκ είχε προκαλέσει ηχητικό ντοκουμέντο που διέρευσε στα μέσα από τις τελευταίες στιγμές της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα

Την ίδια υπερασπιστική γραμμή ακολούθησε και ενώπιον του δικαστηρίου, δηλώνοντας αθώα μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης.

Σαλαμίνα: Η απόφαση του δικαστηρίου

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά έκρινε τελικά ένοχη την 47χρονη και της επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Σαλαμίνα: «Δεν έχεις μητέρα εσύ;» - Τα παρακάλια της 75χρονης στη δολοφόνο

Παράλληλα, απέρριψε όλους τους αυτοτελείς ισχυρισμούς που προέβαλε η υπεράσπιση και δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελικής λειτουργού.

Η 47χρονη θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση

Η 47χρονη θα ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση

Σαλαμίνα: Η 47χρονη θα κάνει έφεση 

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν ολοκληρώνεται με την πρωτόδικη απόφαση, καθώς θα κριθεί και σε δεύτερο βαθμό.

Σαλαμίνα: «Υποπτευόμουν τη νύφη μου από την αρχή. Να το βρει από τον Θεό»

Η συνήγορος υπεράσπισης της 47χρονης, Ειρήνη Μαρούπα, γνωστοποίησε ότι θα ασκηθεί έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης.

Με την άσκηση της έφεσης, η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου από το αρμόδιο Εφετείο, το οποίο θα κληθεί να επανεκτιμήσει το αποδεικτικό υλικό και την πρωτόδικη κρίση.

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