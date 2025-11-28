Αποκάλυψη STAR: Το αυτοκίνητο και τα δρομολόγια της 46χρονης στη Σαλαμίνα

Η ηλικιωμένη εκλιπαρούσε για τη ζωή της

Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Αρνείται τώρα ότι δολοφόνησε την πεθερά της η γυναίκα που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Όμως, εισαγγελέας και ανακριτής δεν πείσθηκαν από όσα τους είπε και την έστειλαν στη φυλακή. Ραγίζει καρδιές το ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Αλέξανδρος Γύγος από τη νύχτα της δολοφονίας στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, στο φως έρχονται ντοκουμέντα από το αυτοκίνητο της 46χρονης τη νύχτα της δολοφονίας.

Προφυλακιστέα η 46χρονη για τη δολοφονία στη Σαλαμίνα

Σαλαμίνα: Ραγίζει καρδιές το ντοκουμέντο από τη νύχτα της δολοφονίας

Σαλαμίνα: Ραγίζει καρδιές το ηχητικό ντοκουμέντο από τη νύχτα της δολοφονίας - Η ηλικιωμένη εκλιπαρεί για τη ζωή της

«Άσε με, γιατί με πειράζεις; Σε παρακαλώ, αγόρι. Σε παρακαλώ πολύ, αγόρι. Αααα. Σε παρακαλώ. Γιατί; Σε παρακαλώ, άσε με. Άσε με, σε παρακαλώ πολύ. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε από εδώ».

Σφίγγεται η καρδιά και του πιο σκληρού ανθρώπου όταν ακούει τη γυναίκα που στα 76 της χρόνια βρήκε μαρτυρικό θάνατο μέσα στο σπίτι της.

«Φύγε από εδώ, σε παρακαλώ πολύ, φύγε από εδώ. Δεν θα αντέξω. Έλα, έλα... Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ, παιδάκι μου. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, παιδί μου... Βοήθεια, μανούλα μου. Αχ, βοήθεια».

Σαλαμίνα: Ραγίζει καρδιές το ντοκουμέντο από τη νύχτα της δολοφονίας

Σαλαμίνα: Τα παίρνει όλα πίσω η 46χρονη - Λέει ότι δε θυμάται

«Πόσο στυγνή εγκληματίας ήταν αυτό εμένα με βάζει και σε υποψία. Εγώ η ίδια δέχθηκα απειλές από την ίδια», λέει η κόρη του θύματος.

Η 46χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι τη σκότωσε γιατί νόμιζε ότι την αναγνώρισε. Όμως, στο ηχητικό ακούγεται ξεκάθαρα ότι η γυναίκα δεν είχε καταλάβει ποιος κρυβόταν πίσω από τη μάσκα και τη βασάνιζε.

«Άσε με, σε παρακαλώ πολύ, αγόρι μου. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε, σου λέω. Σε παρακαλώ πολύ, αγόρι μου. Άσε με, σου λέω. Γιατί, μωρέ; Τι σου κάνω, μωρέ; Αμαρτία είναι.. Πάρε ό,τι θέλεις, μωρέ, και φύγε. Πάρε ό,τι θέλεις και φύγε. Ααααα. Γιατί, μωρέ; Γιατί; Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ, αγόρι μου».

Η ηλικιωμένη νιώθει ότι έρχεται το τέλος. Καταλαβαίνει οτι ο κουκουλοφόρος δεν έχει έλεος. Απευθύνεται πια στον Θεό και ακούγεται να λέει το «Πάτερ Ημών».

Σαλαμίνα: Ραγίζει καρδιές το ντοκουμέντο από τη νύχτα της δολοφονίας

Σαλαμίνα: «Δεν θυμάμαι τι έγινε - Δεν πήγα στο σπίτι της πεθεράς μου»

Η 46χρονη που είχε ομολογήσει τα πάντα, σήμερα στον ανακριτή άλλαξε γραμμή και είπε πως δεν θυμόταν τίποτα.

Σαλαμίνα: Φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος

«Δεν θυμάμαι τι έγινε εκείνο το βράδυ. Δεν πήγα στο σπίτι της πεθεράς μου. Υπάρχει ψηλός φράκτης, δεν μπορούσα να τον περάσω ούτε είχα κλειδί», είπε η 46χρονη.

Δολοφονία Σαλαμίνα

Αποκάλυψη STAR: Το αυτοκίνητο και τα δρομολόγια της κατηγορούμενης 

Το STAR όμως φέρνει στο φως φωτογραφικά ντοκουμέντα από το αυτοκίνητο και τα δρομολόγια της κατηγορούμενης πριν και μετά τη δολοφονία.

Δολοφονία Σαλαμίνα

Δολοφονία Σαλαμίνα

Σαλαμίνα: «Φανταζόταν στο μυαλό της τις σκηνές της δολοφονίας»

«Η πραγματικότητα που εκείνη (η 46χρονη) έδωσε στον ανακριτή είναι ότι από την πρώτη στιγμή στοχοποιήθηκε και έκανε στο μυαλό της εικόνες αναπαράστασης εγκλήματος», αναφέρει η δικηγόρος της 46χρονης, Ειρήνη Μαρούπα.

«Το κίνητρο σίγουρα δεν ήταν οικονομικό. Υπήρχε μεγάλο μένος, ήταν πολύ προσωπικό και περιμέναμε κάποιες εξηγήσεις. Για κάποιο λόγο ήθελε να τη βγάλει από τη μέση» τονίζει από την πλευρά της η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Κατερίνα Τσιώνα.

Αμέσως μετά την απολογία της, εισαγγελέας και ανακριτής τής έδειξαν τον δρόμο για τις φυλακές.

 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star


 

Follow us:

