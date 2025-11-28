Επιδότηση 90% για ανακαίνιση παλαιών κατοικιών

Το νέο πρόγραμμα

Οικονομια
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
Πολυκατοικίες
Στα σκαριά βρίσκεται ένα νέο πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών και κλειστών διαμερισμάτων, το οποίο θα προβλέπει άμεση επιχορήγηση έως και 80% που σε συγκεκριμένες κατηγορίες θα φθάνει το 90%.


Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να εφαρμοστεί από τον Φεβρουάριο του 2026 και έχει ως στόχο να «ριχτούν» στην αγορά περίπου 750.000 κλειστά ακίνητα. Αρχικά θα ωφεληθούν 20.000 ιδιοκτήτες, ενώ για πρώτη φορά, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τόσο κλειστά όσο και ανοιχτά, ιδιοκατοικούμενα ακίνητα και τα εισοδηματικά κριτήρια θα είναι πιο διευρυμένα από προηγούμενα προγράμματα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr
 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
