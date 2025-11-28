O γνωστός ηθοποιός νοίκιαζε χωράφια με 30€ τον μήνα και έπαιρνε επιδότηση

Τι λέει ο δικηγόρος του ηθοποιού για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγή: Φωτογραφίες από Alpha
Σκάνδαλο με γνωστό ηθοποιό - Καταδικάστηκε για παράνομη επιδότηση / Βίντεο από Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη δίνη του σκανδάλου με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε ένας πολύ γνωστός ηθοποιός με πολυετή παρουσία σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταδικάστηκε γνωστός ηθοποιός για παράνομες επιδοτήσεις

Ο γνωστός ηθοποιός κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απολογία του, υποστήριξε ότι είχε στόχο να δημιουργήσει έναν χώρο ευ ζην. Όπως ανέφερε, είχε ενθουσιαστεί όταν, μέσω μεσίτη, εντόπισε αγροτεμάχια με μίσθωμα μόλις 30 ευρώ τον μήνα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον Alpha.

ηθοποιός ΟΠΕΚΕΠΕ

Γνωστός ηθοποιός στη δίνη του σκανδάλου με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ / Φωτογραφία Alpha

Σε ερώτηση του δικαστηρίου σχετικά με το αν είχε γνωρίσει τον ιδιοκτήτη των εκτάσεων, ο ηθοποιός απάντησε ότι τις διαδικασίες είχε αναλάβει ο λογιστής του.

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό της έμπρακτης μετάνοιας, διότι ο ηθοποιός επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που ανερχόταν στις 5.500 ευρώ και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε την καταβολή των «παγωμένων» ενισχύσεων

ηθοποιός ΟΠΕΚΕΠΕ

Γνωστός ηθοποιός στη δίνη του σκανδάλου με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ / Φωτογραφία Alpha

Ο δικηγόρος του γνωστού ηθοποιού, Στέφανος Χατζιάρας, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ανέφερε ότι ο εντολέας του αρχικά δεν είχε καταλάβει πως η επιδότηση είναι παράνομη. «Ο εντολέας μου θέλησε να κάνει μια επένδυση και το βρήκε ως ευκαιρία να κάνει έναν χώρο ευ ζην με στόχο να προσελκύει και ηθοποιούς. Οπότε βρήκε έναν χώρο μέσω ενός μεσίτη στη Βόρεια Ελλάδα. Απευθύνθηκε σε ένα κέντρο υποδοχής δηλώσεων που μαζί με τον λογιστή ανέλαβαν όλη τη διαδικασία για την υποβολή της αίτησης. Μόλις κατάλαβε ότι έπεσε θύμα απάτης, αμέσως επέστρεψε τα χρήματα. Γι' αυτόν τον λόγο καταδικάστηκε με το ελαφρυντικό της έμπρακτης μετάνοιας σε δέκα μήνες με τριετή αναστολή. Θεωρούσε ότι όλη η διαδικασία ήταν νόμιμη χωρίς να καταλάβει ότι οι εκτάσεις δεν ανήκαν πράγματι σε εκείνους από τους οποίους τις μίσθωσε».

Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τέσσερις οικογένειες πήραν παράνομα 4 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι ποινές επιβλήθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε συνολικά 14 κατηγορούμενους. Ειδικότερα, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 10 έως 18 μηνών, με τριετή αναστολή για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το έτος 2020.

