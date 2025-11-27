Δημοσκόπηση GPO για το Star: Προβάδισμα ΝΔ με ποσοστό 25,2%

Ακρίβεια και χαμηλά εισοδήματα  το σημαντικότερο πρόβλημα με 62,8%

27.11.25, 20:32
Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star Channel με τη Μάρα Ζαχαρέα παρουσιάστηκε η μεγάλη δημοσκόπηση της GPO  από τον εκλογικό αναλυτή Αντώνη Παπαργύρη.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,2%  και ενισχύεται κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρίας τον Σεπτέμβριο.

Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,6% ενισχυμένο κατά 0,3%. Και ακολουθούν: Ελληνική Λύση 10,4% ενισχυμένη κατά 0,6% , ΚΚΕ 8,5% ενισχυμένο κατά 0,6%, Πλεύση Ελευθερίας 5,8% με απώλειες 2,1%, ΣΥΡΙΖΑ 4,1% με απώλειες 1,1%, Φωνή Λογικής 3%, Νίκη 2,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, Μέρα 25 1,9% και Νέα Αριστερά 1,5%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 7,7% ενώ η δεξαμενή των αναποφάσιστων είναι 13,3%.

H δημοσκόπηση της GPO στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%.  Ακολουθούν : η διαφθορά  15,9%, η Υγεία 5,1%, το Μεταναστευτικό 3,7%, τα εθνικά θέματα 3,6%, η ανάπτυξη της οικονομίας 3,4% η Παιδεία 2,1% και η ασφάλεια 1,9%.

H δημοσκόπηση της GPO στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Το 70,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.

Το 65,3% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά  τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη βελτίωση των υποδομών Υγείας.

Δημοσκόπηση GPO στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Το 67,2% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και την στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Δημοσκόπηση GPO στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Αντίθετα, το 56,6% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά  τις ενέργειες που γίνονται για την αναδιοργάνωση και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δημοσκόπηση GPO στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.

Δημοσκόπηση GPO στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, το 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης ενώ το 70,8% δηλωνει ότι θα ήθελε να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.

Δημοσκόπηση GPO στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Το 81,7% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο του ΠΑΣΟΚ στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Δημοσκόπηση GPO στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό. Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.

Δημοσκόπηση GPO στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
 

