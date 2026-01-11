«Και τώρα σιωπή»: Συγκινεί ο αδερφός του κυνηγού που σκοτώθηκε στην Κρήτη

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Βιάννου στην Κρήτη μετά τον αιφνίδιο και τραγικό θάνατο του 27χρονου Στέλιου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου κατά τη διάρκεια κυνηγιού σε ορεινή περιοχή του Δήμου. Ο άτυχος νέος είχε βγει για κυνήγι μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του και κατέπεσε σε χαράδρα βάθους πολλών δεκάδων μέτρων, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την ΕΜΑΚ, αστυνομικούς και εθελοντές να σπεύδουν στο σημείο για τη διάσωση. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, ο 27χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η είδηση του θανάτου του Στέλιου σκόρπισε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, που ετοιμάζεται να του αποδώσει σήμερα το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου στην Άνω Βιάννο.

Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, ο αδελφός του 27χρονου που βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος, ανάρτησε ένα σπαρακτικό μήνυμα στα κοινωνικά δίκτυα. Οι λέξεις του αντικατοπτρίζουν την απώλεια και την οδύνη που βιώνει η οικογένεια: «Και τώρα αδερφέ μου… σιωπή… Βιάστηκες να φύγεις και είχαμε αφήσει πολλά στη μέση… Δεν θα πω τίποτα παρά μόνο καλή αντάμωση στους κυνηγότοπους εκεί ψηλά…».

Το τραγικό συμβάν έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση σε συγχωριανούς και φίλους, που μιλούν για έναν νέο γεμάτο ζωή, με πάθος για τη φύση και τις κοινές στιγμές με την οικογένεια. Πολλοί αναφέρουν ότι ο Στέλιος ήταν άνθρωπος κοινωνικός, με ισχυρούς δεσμούς με την οικογένειά του και την τοπική κοινότητα.