Με εντάσεις και διακοπές η πρώτη δίκη των Τεμπών για τα χαμένα βίντεο

«Βολές» Καρυστιανού για τον εφέτη ανακριτή

Πηγή: Ρεπορτάζ Δήμητρα Τζιότζιου, μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Συνεχίζεται με εντάσεις η πρώτη δίκη των Τεμπών στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για τα λάθος βίντεο που εστάλησαν στον εφέτη ανακριτή. Η Δήμητρα Τζιότζιου παρακολουθεί την υπόθεση και μετέδωσε τις τελευταίες πληροφορίες στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star. 

Ρούτσι:H Αποκάλυψη Για Την Απεργία Πείνας Που Ράγισε Καρδιές - Video

Από το πρωί, πέρα από τις εντάσεις που είχαμε, σημειώθηκαν και τραγελαφικές καταστάσεις, αφού η αίθουσα στην οποία θα συνεχιζόταν η δίκη, είναι πολύ μικρής χωρητικότητας. Διαμαρτυρήθηκαν όλοι οι συνήγοροι και των δυο πλευρών, με αποτέλεσμα να αναζητούν από τις 10 το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα αίθουσα για να συνεχιστεί η δίκη, τόνισε η Δήμητρα Τζιότζιου.

Η ταλαιπωρία για τους συγγενείς των θυμάτων είναι πολύ μεγάλη. 25 συγγενείς έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Οι τρεις κατηγορούμενοι σήμερα, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ και ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, είναι στα δικαστήρια, παρ' όλα αυτά δεν συνεχίζεται η δίκη. Έχουμε παρέλευση ωραρίου σε λίγο, με αποτέλεσμα να διακοπεί. Κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφων, ηθική αυτουργία και απείθεια σε υπεξαγωγή εγγράφων, καθώς δε διατήρησαν, ως όφειλαν λόγω της σοβαρότητας του δυστυχήματος, το βιντεοληπτικό υλικό.

Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη έγραψαν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή

Η Μαρία Καρυστιανού φτάνοντας στα δικαστήρια, είπε ότι σε αυτή τη δίκη, βασικός κατηγορούμενος θα έπρεπε να ήταν ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης, αφού είχε βίντεο στα χέρια του από πολύ νωρίς και δεν τα έδειξε.

Με εντάσεις και διακοπές η πρώτη δίκη των Τεμπών για τα χαμένα βίντεο

«Είμαστε εδώ για τον κ. Τερεζάκη που έχει βέβαια άπειρες ευθύνες. Η πραγματική δίκη όμως, σήμερα έπρεπε να αφορούσε τον κ. Μπακαΐμη γιατί είναι ο πρώτος που "έβαλε χέρι" στα βίντεο», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε: «Υπάρχει ένα πρόβλημα, και με ενοχλεί που δεν μπορούν να μπουν μέσα άνθρωποι που αφορούν αυτή την ιστορία ή που ενδιαφέρονται να μάθουν την αλήθεια και τους απαγορεύει ένας διοικητικός υπάλληλος με απόφαση δική του πρωί-πρωί. Μόνο λέει οι συγγενείς θα είναι μέσα και οι δικηγόροι. Κανένας άλλος. Δεν μπορούν να μπουν οι πολίτες. Εύχομαι να είναι απλά ένα συμβάν ατυχές από έναν υπάλληλο, ο οποίος το έκανε μόνος του και δεν πήρε εντολή "από πάνω"».

«Η διάταξη αυτή με την οποία επιχειρείται ο περιορισμός της πρόσβασης των πολιτών στο ακροατήριο είναι ευθέως αντισυνταγματική και σκανδαλώδης. Αποδεικνύει τον φόβο μιας ένοχης κυβέρνησης απέναντι στη δικαστική λειτουργία» δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

 

