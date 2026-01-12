Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα»

Στη φυλακή ο 54χρονος που κατηγορείται για τους βιασμούς των παιδιών του

Τι είπε ο γιος του κατηγορούμενου και μια από τις κόρες του που έπεσαν θύμα βιασμού από τον πατέρα τους στην Κρήτη / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο

Προφυλακίστηκε ο 54χρονος πατέρας στην Κρήτη, ο οποίος κατηγορείται για τους βιασμούς των ανήλικων παιδιών του. «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές», δήλωσε ένα από τα θύματα στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα. 

Συγκλονίζει ο αδερφός των κοριτσιών στην Κρήτη: «Η μητέρα μου τα ήξερε όλα»

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με απόφαση εισαγγελέα ο πατέρας που κατηγορείται για τους βιασμούς των κορών του και οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα με περιπολικό στο σωφρονιστικό κατάστημα.

Αποκαλύψεις για την υπόθεση στην Κρήτη: «Χτυπούσαν με ξύλα τη μεγάλη κόρη»

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η προφυλάκιση αφορά αποκλειστικά την κακοποίηση ή και την καταγγελία για βιασμό, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα του τεστ DNA, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο αδελφός των ανήλικων κοριτσιών που έχει αναλάβει τη φροντίδα τους αφότου βγήκε στο «φως» η φρικιαστική υπόθεση, μίλησε στην εκπομπή του Star και ξεκαθάρισε ότι οι αδερφές του βρίσκονται μαζί του με τη θέλησή τους.

Βιασμός κοριτσιών από τον πατέρα τους στην Κρήτη

Ένα από θύματα, που είναι ΑμΕΑ, θέλησε να τοποθετηθεί στην εκπομπή. Επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε επανειλημμένους βιασμούς από τον πατέρα της, δηλώνοντας ότι φοβόταν να μιλήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα: 

Ο πατέρας μου με βίασε πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα.

Τα κορίτσια έχουν ήδη καταθέσει σε ψυχολόγους της Ασφάλειας, ενώ η υπόθεση έχει λάβει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Μία εκ των ανήλικων έχει ήδη περάσει από τις προβλεπόμενες διαδικασίες για ανήλικα θύματα, ενώ υπάρχει και δικαστική εκκρεμότητα που αφορά βρέφος, το οποίο έχει δοθεί σε προσωρινή αναδοχή.

Κρήτη: Προφυλακίστηκε ο πατέρας που κατηγορείται για βιασμό των ανήλικων παιδιών του

Κρήτη: «Ο πατέρας μου τους έλεγε να πουν ότι της βίασε ο άνδρας από το Πακιστάν»

Στο επίκεντρο των αντιπαραθέσεων της οικογένειας βρίσκεται και η αναφορά σε τρίτο πρόσωπο, πακιστανικής καταγωγής, τον οποίο η μητέρα φέρεται να κατονομάζει ως υπεύθυνο.

Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε, ο κατηγορούμενος έλεγε στη μια κόρη του να ισχυριστεί στις αρχές ότι τη βίαζε ο εν λόγω άνδρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αδελφό και τις καταθέσεις των κοριτσιών, οι ίδιες επιμένουν ότι ο μόνος δράστης ήταν ο πατέρας τους.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα κορίτσια δέχονταν σωματική βία και ζούσαν υπό καθεστώς φόβου, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν είχαν απευθυνθεί νωρίτερα στις Αρχές. Το ενδεχόμενο συγκάλυψης από μέλη της οικογένειας εξετάζεται επίσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

ΚΡΗΤΗ
ΒΙΑΣΜΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΣ
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
