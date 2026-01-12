Wake Up Cinema: Η ταινία “The Fountain” στον κινηματογράφο "ΓΑΛΑΞΙΑΣ"

Στην καρδιά της ταινίας υπάρχουν τρεις ιστορίες

Wake Up Cinema: “The Fountain” στον "ΓΑΛΑΞΙΑΣ"
Ο Αφυπνιστικός Κινηματογράφος, της Κίνησης Πνευματικού Ακτιβισμού «ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ», προβάλει την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, στις 11:00 πμ., την ταινία “The Fountain”, στον Κινηματογράφο ΓΑΛΑΞΙΑΣ, Λεωφόρος Μεσογείων 6, Αμπελόκηποι (ΜΕΤΡΟ Αμπελόκηποι). Η ταινία κυκλοφόρησε το 2006, είναι σε σκηνοθεσία Ντάρεν Αρονόφσκι και πρωταγωνιστούν οι Χιου Τζάκμαν και Ρέιτσελ Βάις, στα ελληνικά ο τίτλος έχει μεταφραστεί ως «Το Δέντρο της Ζωής» αλλά και ως «Η Πηγή της Ζωής».

Είναι από εκείνες τις ταινίες που δεν τις βλέπεις απλά, μα τις αναπνέεις… Σαν να ανοίγει στην οθόνη μια μικρή ρωγμή στον χρόνο, κι από μέσα της περνά η αρχαία εμμονή του ανθρώπου: να νικήσει τον θάνατο και να βρει το φως μέσα στο σκοτάδι της ύπαρξης.

Στην καρδιά της ταινίας υπάρχουν τρεις ιστορίες, τρεις εκδοχές του ίδιου ανθρώπινου πόθου: ο επιστήμονας, ο εξερευνητής και ο κοσμικός ασκητής. Όλες είναι ο ίδιος άνθρωπος – ο άνθρωπος που παλεύει με την απώλεια και το αναπόφευκτο τέλος της ζωής. Εκφράζει τον αιώνιο πόθο του ανθρώπου για αθανασία. Η Αθανασία όμως δεν κατακτάται βιολογικά, όπως επιχειρούν σήμερα οι Μετανθρωπιστές, αλλά πνευματικά.

Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει η ανάλυση της ταινίας, από τον Γιάννη Αυγουστάτο, Ψυχίατρο-Ψυχοθεραπευτή, Πνευματικό Ακτιβιστή, Ιδρυτή της Κίνησης «ΦΩΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» και Συγγραφέα, και θα γίνει συζήτηση με τους θεατές.

Μην τη χάσετε, σας περιμένουμε όλους!


Προτείνεται προσέλευση μισή ώρα νωρίτερα για την εξασφάλιση θέσης!

Γενική είσοδος: 7,00€ (για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλείστε να έχετε το ακριβές αντίτιμο).

Δείτε εδώ το trailer της ταινίας: https://www.youtube.com/watch?v=h-AGUio16Ws

Back to Top