Skoda:΄Έτοιμη να κατακτήσει την αγορά της Σαουδικής Αραβίας

Η Skoda Auto προχωρά σε ένα ακόμη καθοριστικό βήμα της στρατηγικής παγκοσμιοποίησής της, εισερχόμενη επίσημα στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας σε συνεργασία με τη SAMACO Motors. Η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στη Μέση Ανατολή και επιβεβαιώνει τη μετεξέλιξη της Skoda σε μια σύγχρονη, διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία με σταθερή αναπτυξιακή πορεία εντός και εκτός Ευρώπης.

Η είσοδος στη Σαουδική Αραβία πραγματοποιείται σε μια χρονιά-ορόσημο για τη Skoda Auto, καθώς το 2025 – έτος εορτασμού από την ίδρυσή της – αναδείχθηκε τρίτη μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη. Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στη Μέση Ανατολή, με τις ετήσιες πωλήσεις να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το ένα εκατομμύριο οχήματα έως το 2030. Με δεδομένο ότι η αναλογία οχημάτων ανέρχεται σήμερα σε μόλις 156 ανά 1.000 κατοίκους, η αγορά παρουσιάζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.

Η εμπορική δραστηριοποίηση της Skoda στη Σαουδική Αραβία ξεκινά με μια ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Στο αρχικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται το Octavia, καθώς και τα SUV Kushaq, Karoq και Kodiaq, καλύπτοντας βασικές κατηγορίες της αγοράς. Σύντομα θα ακολουθήσουν το Superb και το Superb Combi, ενώ το 2026 έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση του compact sedan Slavia, ανταποκρινόμενη στη σταθερά υψηλή ζήτηση για σεντάν στη χώρα.

Η ανάπτυξη της μάρκας θα υποστηριχθεί από ένα δίκτυο σύγχρονων εκθέσεων λιανικής. Τα δύο πρώτα καταστήματα, συνολικής επιφάνειας άνω των 1.200 τ.μ., θα ανοίξουν έως το τέλος του 2025 στην Τζέντα και το Αλ Κομπάρ. Το κατάστημα-ναυαρχίδα της Skoda στο Ριάντ έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει το 2026, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στην πρωτεύουσα.