Υρώ Μανέ: Η κόρη της, Φαίδρα στο νέο videoclip δημοφιλούς καλλιτέχνη

Ο Ηλίας Βρεττός επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το «Μάτια Μου», ένα τραγούδι που έχει ήδη κερδίσει την αγάπη του κοινού και ξεχωρίζει για τη συναισθηματική του ένταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, συγκεντρώνει και το video clip του τραγουδιού, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Φαίδρα Νταϊόγλου, κόρη της Υρώς Μανέ, η οποία ακολουθεί με συνέπεια και ταλέντο τη δική της καλλιτεχνική διαδρομή ως χορεύτρια και χορογράφος.

Η Φαίδρα Νταϊόγλου δεν περιορίζεται απλώς σε έναν ρόλο συμπρωταγωνίστριας, αλλά λειτουργεί ως βασικός φορέας της κίνησης και του συναισθήματος του video, αποτυπώνοντας με το σώμα και την εκφραστικότητά της τις εσωτερικές διακυμάνσεις του τραγουδιού. Μέσα από τη χορευτική της παρουσία, δίνει μια σύγχρονη, καλλιτεχνική διάσταση στην εικόνα, ενισχύοντας την αφήγηση και δημιουργώντας έναν ουσιαστικό διάλογο με τον Ηλία Βρεττό μπροστά στην κάμερα.

Το «Μάτια Μου» είναι ένα ερωτικό τραγούδι σε μουσική του Βασίλη Δαραμούσκα και στίχους του Σωτήρη Μπίσδα, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2017 και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Ο Ηλίας Βρεττός επιστρέφει σε αυτό το κομμάτι, παρουσιάζοντάς το μέσα από το προσωπικό του ερμηνευτικό πρίσμα, τόσο στις ζωντανές εμφανίσεις του όσο και μέσα από το unplugged live medley «Τα Ερωτικά», δίνοντάς του νέα πνοή και συναισθηματικό βάθος.

Τάσος Νταϊόγλου - Φαίδρα Νταϊόγλου - Υρώ Μανέ

Η νέα κυκλοφορία από την Panik Platinum συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό video clip, το οποίο αξιοποιεί κινηματογραφικά στοιχεία, όπως light patterns και slow motion, για να μετατρέψει τους στίχους σε εικόνες και σκέψεις που εμφανίζονται και χάνονται. Ο Ηλίας Βρεττός και η Φαίδρα Νταϊόγλου ενσαρκώνουν μια εσωτερική κατάσταση αγάπης, πόθου και συναισθηματικής έντασης, δημιουργώντας ένα οπτικό αποτέλεσμα που συμπληρώνει ιδανικά το τραγούδι. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος.

Παράλληλα με τη νέα δισκογραφική του παρουσία, ο Ηλίας Βρεττός συνεχίζει τις live εμφανίσεις του, συναντώντας το κοινό κάθε Τετάρτη στο «Madonna» στη Θεσσαλονίκη, κάθε Πέμπτη στο «Forte» στο Κολωνάκι, καθώς και κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο «Zazza Music Hall» στην Κύπρο.

Υπερήφανη μαμά η Υρώ Μανέ

Μαμά και κόρη συνεργάστηκαν την περασμένη χρονιά, καθώς η Φαίδρα χορογράφησε την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί η ηθοποιός. «Η κόρη μου, μού έκανε την τιμή να συνεργαστεί μαζί μου, γιατί είχε κλείσει να συνεργαστεί με τον Άρη Μπινιάρη και δε θα είχε χρόνο. Τελικά τα κατάφερε! Μ΄ αρέσει γιατί τα νέα παδιά και οι χορογράφοι έχουν μια αυστηρότητα ως μέθοδο, πρέπει να είναι πιο πειθαρχημένοι», είχε πει η ηθοποιός στο Happy Day.

«Εμείς οι ηθοποιοί είμαστε πιο χαλαροί, πιο ελεύθεροι και ήρθε η Φαίδρα και ήταν αυστηρή και to the point. Κάποιες φορές την ενοχλούσα κιόλας. Μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί είναι ένα δικός της δρόμος, τον έχει επιλέξει και τον υποστηρίζει», συμπλήρωσε.



Η Υρώ Μανέ αναφέρθηκε και στις σπουδές της κόρης της. «Υπάρχει αυτό το αγκαθάκι. Είναι στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και θέλει κάποια μαθηματάκια για να το πάρει. Έχει ένα ακλόνητο επιχείρημα η Φαίδρα και όλα τα παιδιά που "λοξοδρομούν" από αυτό που λέμε πτυχίο και πανεπιστημιακή γνώση. Μου λέει "πού το έχεις το πτυχίο σου μαμά; Πού σου χρησίμευσε;". Έχω κι εγώ τα επιχειρήματά μου, αλλά επί της ουσίας όταν ένας άνθρωπος επιλέγει έναν δρόμο πιστά και αφοσιωμένα, το σίγουρο είναι ότι έχει πράξει σωστά και θα πετύχει», εξήγησε.

Υρώ Μανέ- Φαίδρα Νταϊόγλου, το 2022/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Τέλος, όσον αφορά στην προσωπική ζωή της κόρης της κι αν είναι μαμά που ρωτάει, η ηθοποιός απάντησε: «Δεν έχω κάνει πουθενά πίσω, το τοπίο το αφήνω ανοιχτό. Η ζωή έχει δικό της δρόμο. Άμα θέλει να μου πει, θα μου πει. Έχουμε μια ωραία δομημένη σχέση, μου λέει πράγματα και συζητάμε πάρα πολύ. Δεν περιμένει την άδεια μου και του μπαμπά της.Το θεωρώ περιττό και βλακώδες. Αν είναι να γίνει θα γίνει. Εφόσον έχει επιλέξει έναν δρόμο που τη γεμίζει, φυσικά για εμένα και η προσωπική της ζωή είναι σημαντική. Το έχει δει και μέσα από το σπίτι της. Κι εγώ είχα το λιμάνι μου. Έχει πάρει το μήνυμα, ότι αν μπορείς να έχεις μια πολύ ωραία σχέση συντροφική με έναν άνθρωπο, βεβαίως και θα το κάνεις».