Εύβοια: Εκπαιδευτικός θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 22χρονο σύντροφό της

Σοκ έχει προκαλέσει στην Εύβοια ο άγριος ξυλοδαρμός 37χρονης εκπαιδευτικού από τον 22χρονο σύντροφό της.

Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στο Μαρμάρι. Σύμφωνα με το eviathema.gr, η γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον 22χρονο σύντροφό της, έπειτα από έντονο διαπληκτισμό που φέρεται να προκλήθηκε από σκηνές ζηλοτυπίας.

Η 37χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου με πολλαπλά τραύματα και κακώσεις, όπου της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και ιατρική φροντίδα.

Το θύμα κατήγγειλε το περιστατικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε μήνυση εναντίον του κακοποιητή της.