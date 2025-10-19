Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη έγραψαν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή

Στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα συμμετείχε και ο Πάνος Ρούτσι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.10.25 , 23:39 Θλίψη στο ΕΚΑΒ για τον θάνατο του διασώστη δικυκλιστή
19.10.25 , 22:41 Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη έγραψαν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή
19.10.25 , 22:19 Κλήρωση Τζόκερ 19/10/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
19.10.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα: Κι όμως υπάρχει κι άλλος Παρασκευάς!
19.10.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα: Το θανάσιμο ατύχημα του Παρασκευά Παπάζογλου
19.10.25 , 22:10 Τα Φαντάσματα βάζουν στο στόχαστρο τη βέρα της Μαρίνας
19.10.25 , 21:54 Εκλογές Κατεχόμενα: Ο Τουφάν Ερχιουρμάν νέος ηγέτης του ψευδοκράτους
19.10.25 , 20:48 Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου
19.10.25 , 20:05 Φοινικούντα: Τι ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια ο φερόμενος εκτελεστής
19.10.25 , 20:05 Μουσείο Skoda: Εκεί όπου χωρούν 130 χρόνια ιστορίας
19.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Βρήκε τα Αντίθετα, όταν ήταν πια αργά!
19.10.25 , 18:45 Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας
19.10.25 , 18:07 Μουσείο του Λούβρου: Πώς έγινε η ληστεία - Σε 7 λεπτά άρπαξαν τα κοσμήματα
19.10.25 , 17:17 Ιερουσαλήμ: Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινά ο Συμεών
19.10.25 , 17:00 Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρήκε τον δικό του... Ιωαννίδη
Σίσσυ Χρηστίδου για Φαίη Σκορδά: «Ο σύντροφός της έχει ζητήσει...»
Aλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη έγραψαν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή
Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου
Μουσείο του Λούβρου: Πώς έγινε η ληστεία - Σε 7 λεπτά άρπαξαν τα κοσμήματα
Φοινικούντα: Τι ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια ο φερόμενος εκτελεστής
«Κάτι ξέρεις» για τη Ρία Ελληνίδου - Ποια είναι η τραγουδίστρια που σαρώνει
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Σύνταγμα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 19/10 στο Σύνταγμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή.

«Πυρά» Καρυστιανού και Ρούτσι κατά της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις 6 το απόγευμα είχε απευθύνει κάλεσμα η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, ενώ για τις 8 το βράδυ η ομάδα Μέχρι Τέλους. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ήταν ενάντια στην τροπολογία που προβλέπει την απαγόρευση διαδηλώσεων στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Στην εκδήλωση ήταν παρόντες συγγενείς θυμάτων των Τεμπών όπως επίσης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οι συγκεντρωμένοι αλλά και συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Πάνος Ρούτσι, έγραψαν ξανά τα ονόματα των 57 θυμάτων, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από τη Βουλή.

Δείτε φωτογραφίες:

Συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Πάνος Ρούτσι, έγραψαν ξανά τα ονόματα των 57 θυμάτων, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από τη Βουλή.

Συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Πάνος Ρούτσι, έγραψαν ξανά τα ονόματα των 57 θυμάτων, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από τη Βουλή.

Συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Πάνος Ρούτσι, έγραψαν ξανά τα ονόματα των 57 θυμάτων, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από τη Βουλή.

Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη έγραψαν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή

Υπενθυμίζεται ότι πυρά κατά της κυβέρνησης για την πρόθεσή της να βάλει «απαγορευτικό» σε πάσης φύσεως διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες στον «Άγνωστο Στρατιώτη» έχουν εξαπολύσει συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών μεταξύ των οποίων η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι.

Πολλοί συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη θεωρούν ότι η κυβερνητική τροπολογία που αναμένεται να ψηφιστεί την Τρίτη έρχεται ως αντίδραση στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΜΠΗ
 |
ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ
 |
ΣΥΝΤΑΓΜΑ
 |
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΡΕΝΩΝ
 |
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top