Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη έγραψαν ξανά τα ονόματα μπροστά από τη Βουλή

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 19/10 στο Σύνταγμα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις 6 το απόγευμα είχε απευθύνει κάλεσμα η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι, ενώ για τις 8 το βράδυ η ομάδα Μέχρι Τέλους. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας ήταν ενάντια στην τροπολογία που προβλέπει την απαγόρευση διαδηλώσεων στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Στην εκδήλωση ήταν παρόντες συγγενείς θυμάτων των Τεμπών όπως επίσης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οι συγκεντρωμένοι αλλά και συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και ο Πάνος Ρούτσι, έγραψαν ξανά τα ονόματα των 57 θυμάτων, με κόκκινη μπογιά, μπροστά από τη Βουλή.

Δείτε φωτογραφίες:

Υπενθυμίζεται ότι πυρά κατά της κυβέρνησης για την πρόθεσή της να βάλει «απαγορευτικό» σε πάσης φύσεως διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες στον «Άγνωστο Στρατιώτη» έχουν εξαπολύσει συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών μεταξύ των οποίων η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι.

Πολλοί συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη θεωρούν ότι η κυβερνητική τροπολογία που αναμένεται να ψηφιστεί την Τρίτη έρχεται ως αντίδραση στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.