«Πυρά» Καρυστιανού και Ρούτσι κατά της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Κλιμακώνεται η σύγκρουση ενόψει της κατάθεσης της τροπολογίας για το «μπλόκο» διαδηλώσεων στον Άγνωστο Στρατιώτη. Η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι κάλεσαν την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην τροπολογία.

Πυρά κατά της κυβέρνησης για την πρόθεσή της να βάλει «απαγορευτικό» σε πάσης φύσεως διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες στον «Άγνωστο Στρατιώτη» εξαπέλυσαν η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι, προσερχόμενοι σε εκδήλωση που διοργάνωσαν εκπαιδευτικοί στου Ζωγράφου.

«Το θεωρούμε απαράδεκτο και αντισυνταγματικό. Ουδέποτε κινδύνευσε το μνημείο. Τόπος διαμαρτυρίας είναι το σημείο και απευθυνόμαστε στη Βουλή. Αυτό θέλουν να αποφύγουν, δε θα το αποφύγουν» δήλωσε η Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Μαρία Καρυστιανού.

Πολλοί συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη θεωρούν ότι η κυβερνητική τροπολογία που θα κατατεθεί τη Δευτέρα και θα ψηφιστεί την Τρίτη έρχεται ως αντίδραση στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Ελπίζω ως την τελευταία στιγμή να μην το κάνουν. Γιατί θα μας βρουν απέναντι. Όχι μόνο εμάς, αλλά όλον τον κόσμο» ανέφερε ο κ. Ρούτσι.

Η κυβέρνηση ανταπαντά ότι η τροπολογία δεν είναι εκδικητική, ενώ σήμερα ο πρώην υπουργός, Στέλιος Πέτσας μίλησε για κυβερνητική αδράνεια που διόγκωσε τις αντιδράσεις.

Για την τροπολογία που είναι έτοιμη και αφορά τα 4.600 τ.μ. του Μνημείου θα μιλήσει την Τρίτη στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναμένεται κόντρα κορυφής με την αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ να μην έχει πάρει ακόμα οριστική απόφαση για τη στάση του.

