Βουλή: Σφοδρή αντιπαράθεση για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

«Πρωταγωνιστής» αν και απών ο Νίκος Δένδιας

Πολιτικη
Η προ ημερησίας συζήτηση για την εξωτερική πολιτική στη Βουλή εξελίχθηκε σε οξύτατη αντιπαράθεση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και αρχηγών της αντιπολίτευσης.

 

Στο επίκεντρο ο Νίκος Δένδιας, η Τουρκία, το πρόγραμμα SAFE και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Μητσοτάκης: «Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία & πάνελ»

Πρωταγωνιστής της αντιπαράθεσης —αν και απών— ήταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής προανήγγειλε σύνοδο παράκτιων χωρών —μεταξύ των οποίων και η Τουρκία— για θέματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας, καθώς και συμφωνία για την Αγία Αικατερίνη του Σινά που, όπως είπε, θα διασφαλίζει τις ελληνικές επιδιώξεις και θα στείλει μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.

Κόντρα για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικαλέστηκε τις επιφυλάξεις του υπουργού Άμυνας για το κατά πόσο η Ελλάδα θα καταφέρει να μπλοκάρει την ένταξη της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Ανδρουλάκης: «Με μια εξαετία ΝΔ, ο λαός βιώνει διαρκή αδιέξοδα»

«Μας μπερδέψατε, κύριε Μητσοτάκη — έχετε μπερδέψει εμένα με τον κύριο Δένδια», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας πως «όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που το ένα λέει το υπουργείο Εξωτερικών, το άλλο υπονοεί το υπουργείο Άμυνας και το Μαξίμου πράττει διαφορετικά, τότε χρειάζεται ανασχηματισμός».

Εντάσεις και για τη σύνοδο της Αιγύπτου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρώτησε επίσης «ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας, εκτός από ντεκόρ στον κύριο Τραμπ», με τον πρωθυπουργό να αντιδρά: «Αν ήσασταν εσείς στη θέση μου, τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον κύριο Τραμπ από το πέτο; Go back, κύριε Τραμπ;».

Πολιτική αντιπαράθεση για την εξωτερική πολιτική

«Φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι το ρεζίλι της Ευρώπης όπως ήταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, πυροδοτώντας την αντίδραση του Σωκράτη Φάμελλου, ενώ οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης άσκησαν κριτική για την πολιτική της κυβέρνησης.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση καλλιεργεί εφησυχασμό και ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας αμφισβητούνται. Ο Αλέξης Χαρίτσης αναρωτήθηκε γιατί δεν είναι παρών ο κ. Δένδιας για να υπερασπιστεί την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και εάν υπάρχει διαφορά απόψεων.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε αιχμηρά ότι «φαίνεται πως ο κύριος Δένδιας προαλείφεται για δελφίνος», ενώ ο Δημήτρης Νατσιός ρώτησε αν η κυβέρνηση θα βάλει βέτο ή θα υποχωρήσει.

Τρικούβερτος καβγάς Βελόπουλου με Καιρίδη στη Βουλή

Κόντρα για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε και με αφορμή το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και την υποστήριξη που φέρεται να παρείχε ο κ. Δένδιας στον Πάνο Ρούτσι.

Υπαναχώρηση κυβέρνησης: Δε σβήνει  τα ονόματα θυμάτων των Τεμπών

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επέλεξε να «τιμωρήσει» αντί να πάρει μαθήματα από τη στάση αυτή, υποστηρίζοντας πως ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να φέρει το στρατό για να φυλάξει το μνημείο.

Ρούτσι: Υπουργοί και βουλευτές συντάσσονται με την άποψη του Ν. Δένδια

Ο πρωθυπουργός απάντησε: «Σε ένα κράτος δικαίου η δικαιοσύνη αποδίδεται στα δικαστήρια, όχι στο πεζοδρόμιο». Στο κοινοβούλιο ακούστηκε επίσης από τον ίδιο η φράση «μην γκαρίζετε, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν σας ακούω», σε έντονο πολιτικό κλίμα.
 

