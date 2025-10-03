Ρούτσι: Υπουργοί και βουλευτές συντάσσονται με την άποψη του Ν. Δένδια

Επιμένει σε άλλη γραμμή ο Άδωνις Γεωργιάδης

Πολιτικη
Ένα έντονο πολιτικό παρασκήνιο προκάλεσε η παρέμβαση του Νίκου Δένδια υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του.

Ο πρωθυπουργός επικοινώνησε μαζί του, ενώ σειρά κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών συντάχθηκαν με την άποψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας. Το ζήτημα έχει προκαλέσει αντιπαράθεση και μεταξύ συγγενών των θυμάτων.

Νίκος Δένδιας: Δεν μπορεί να απαγορευτεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Ν. Δένδιας:«Απόλυτο δικαίωμα του κάθε γονιού να διερευνήσει ό,τι κρίνει για το παιδί του»

Ο Yπουργός Εθνικής Άμυνας υπεραμύνθηκε της άποψής του για το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι:

«Ο κάθε γονιός, σε αυτή την τραγική ώρα αν τυχαίνει στη ζωή του, έχει κάθε δικαίωμα, απόλυτο δικαίωμα, να διερευνήσει οτιδήποτε κρίνει και θέλει για το θέμα του παιδιού του».

Πάνος Ρούτσι προς Άδωνι Γεωργιάδη: Υποβάλλομαι καθημερινά σε εξετάσεις

Δηλώσεις Υπουργών και βουλευτών για το αίτημα του Ρούτσι

Με την άποψη του Νίκου Δένδια συντάχθηκαν υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ.

«Ένα αίτημα εκταφής ή εξέτασης για οποιοδήποτε αίτιο είναι απολύτως θεμιτό και πρέπει να γίνει σεβαστό από την ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία θα κρίνει», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης (Action24).

«Ο κ. Δένδιας λέει κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, ότι ο κάθε γονιός έχει δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμά του», τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης (Mega).

«Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος θέλει να ανακουφιστεί και να πάρει μια πληροφορία γύρω από τα αίτια του θανάτου του παιδιού του, θα πρέπει η Δικαιοσύνη να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος (ΣΚΑΪ).

Α. Γεωργιάδης: «Υπάρχουν και οι γονείς που θέλουν να ξεκινήσει η δίκη»

Σε διαφορετικό τόνο, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε:

«Κάποιοι γονείς υποστηρίζουν το αίτημα αυτό και κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν την ανάγκη να ξεκινήσει η δίκη το συντομότερο δυνατόν, ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τον θάνατο των παιδιών τους».

Πλακιάς κατά Άδωνι: Είμαι πατέρας που το κράτος δολοφόνησε τα παιδιά του

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Δένδια

Ο πρωθυπουργός επικοινώνησε με τον Νίκο Δένδια σε κλίμα συνεννόησης για όσα ειπώθηκαν στη Βουλή, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας. Τηλεφώνημα από το Μέγαρο Μαξίμου δέχθηκε και ο κ. Κυρανάκης.

ΥΠΕΘΑ: Σε κλίμα  συνεννόησης η επικοινωνία Μητσοτάκη – Δένδια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προσπάθησε να κρατήσει ισορροπίες, δηλώνοντας (ΣΚΑΪ):
«Εάν, ανθρώπινα, όπως είπε και ο κ. Δένδιας και πολλοί άλλοι βουλευτές, είναι αυτονόητο, στεκόμαστε σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν πρόκειται ποτέ η παράταξη αυτή να παρέμβει στη Δικαιοσύνη».

ΠΑΣΟΚ: «Η κυβέρνηση μοιάζει με τον Ιανό»

«Η κυβέρνηση στην υπόθεση του Πάνου Ρούτσι και του αιτήματός του για εκταφή μοιάζει με Ιανό», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Αντιπαράθεση συγγενών θυμάτων

Κόντρα έχει ξεσπάσει και ανάμεσα σε συγγενείς των θυμάτων, με αφορμή δήλωση της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι ότι όποιος έχει πληροφορίες για λαθρεμπόριο μπορεί να τις αποστείλει.

«Όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ένας να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι;» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ν. Πλακιάς.

«Ίσως ο κ. Πλακιάς δεν γνωρίζει για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ… αναφέρει ακριβώς ότι υπάρχει άγνωστη εύφλεκτη ουσία», απάντησε η Μ. Καρυστιανού (Mega).
 

