ΥΠΕΘΑ: Σε κλίμα  συνεννόησης η επικοινωνία Μητσοτάκη – Δένδια

Κατηγορηματικά διαψεύδουν συνεργάτες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με πληροφορίες του star.gr, ότι εκφράσθηκε «ενόχληση» από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον Νίκο Δένδια κατά τη χθεσινή επικοινωνία τους σχετικά με την απάντηση του τελευταίου στη Βουλή για τον Πάνο Ρούτσι.

Συνεργάτες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε επικοινωνία χθες του κ. Μητσοτάκη μαζί του, αλλά διευκρινίζουν ότι υπήρξε απόλυτη συνεννόηση για το τι πραγματικά ειπώθηκε από τον κ. Δένδια στη Βουλή.

Διαψεύδουν επίσης αναφορές περί δήθεν «διορθωτικής δήλωσης» του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι απλώς ο κ. Δένδιας απάντησε σε νέα ερώτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου στη συζήτηση στη Βουλή, σχετικά με τις ευθύνες της κυβέρνησης στο ζήτημα του Ρούτσι.

Επισημαίνουν ακόμη ότι κατά τη δευτερολογία του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε με νόημα «εμμένω στην αρχική μου δήλωση».

Η άποψη που διατύπωσε ο κ. Δένδιας πάντως έτυχε μεγάλης απήχησης στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ όπως και σε μέλη της κυβέρνησης που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να εγκλωβισθεί στην «επιθετική γραμμή» που έχουν χαράξει έναντι ενός πατέρα που έχασε το παιδί του στα Τέμπη, συγκεκριμένα μέλη της, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης.