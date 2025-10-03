ΥΠΕΘΑ: Σε κλίμα  συνεννόησης η επικοινωνία Μητσοτάκη – Δένδια

«Ουδεμία διορθωτική δήλωση έκανε ο Υπουργός Άμυνας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 19:42 Τροχός της Τύχης: Δύσκολο τα «Αντίθετα» για την Κική - Για εσένα;
03.10.25 , 19:33 Πλακιάς κατά Άδωνι: Είμαι πατέρας που το κράτος δολοφόνησε τα παιδιά του
03.10.25 , 19:12 Ο χειμώνας προ των πυλών: Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης
03.10.25 , 19:03 Δημήτρης Αργυρόπουλος: «Σήμερα κλείνω 16 χρόνια καθαρός» - Η ανάρτησή του
03.10.25 , 19:00 Γιώργος Μανίκας: Η ηλικία, ο χωρισμός και η σχέση με τη Μιράντα Πατέρα
03.10.25 , 18:49 Εποχική γρίπη: Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο φέτος
03.10.25 , 18:47 Cash or Trash: Το γλυπτό του Γ. Λάππα κέντρισε το ενδιαφέρον των αγοραστών
03.10.25 , 18:22 Τραμπ: Διορία έως την Κυριακή στη Χαμάς αλλιώς…κόλαση!
03.10.25 , 18:09 Βέλγιο: Drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτική βάση
03.10.25 , 18:05 Ford E-Transit: Δείτε την ηλεκτρική αυτονομία του
03.10.25 , 18:02 ΥΠΕΘΑ: Σε κλίμα  συνεννόησης η επικοινωνία Μητσοτάκη – Δένδια
03.10.25 , 17:23 Taylor Swift: Όλες οι αναφορές της στον Travis Kelce στο νέο της άλμπουμ
03.10.25 , 17:14 Ένεζλη: «Δε γίνεται να κόβεται μια εκπομπή και να είσαι στον κόσμο σου»
03.10.25 , 17:07 Αντίθεση Ερμή - Χείρωνα: Τα ζώδια που θα επηρεάσει
03.10.25 , 17:01 Βασίλης Μπισμπίκης: Πήγε στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθεί στον Πάνο Ρούτσι
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Ηχητικό ντοκουμέντο της Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο
Δημήτρης Αργυρόπουλος: «Σήμερα κλείνω 16 χρόνια καθαρός» - Η ανάρτησή του
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα της αδερφής του, Παναγιώτας, όλο νόημα!
Νιούμαν: Η Ολυμπιονίκης εξήγησε γιατί έκανε προφίλ στο OnlyFans
Οι πιο ακριβοί προορισμοί της Ευρώπης - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Βίντεο Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κατηγορηματικά διαψεύδουν συνεργάτες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με πληροφορίες του star.gr, ότι εκφράσθηκε «ενόχληση» από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον Νίκο Δένδια κατά τη χθεσινή επικοινωνία τους σχετικά με την απάντηση του τελευταίου στη Βουλή για τον Πάνο Ρούτσι.

Νίκος Δένδιας: Δεν μπορεί να απαγορευτεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Συνεργάτες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας επιβεβαιώνουν ότι υπήρξε επικοινωνία χθες του κ. Μητσοτάκη μαζί του, αλλά διευκρινίζουν ότι υπήρξε απόλυτη συνεννόηση για το τι πραγματικά ειπώθηκε από τον κ. Δένδια στη Βουλή.

Πάνος Ρούτσι προς Άδωνι Γεωργιάδη: Υποβάλλομαι καθημερινά σε εξετάσεις 

Διαψεύδουν επίσης αναφορές περί δήθεν «διορθωτικής δήλωσης» του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι απλώς ο κ. Δένδιας απάντησε σε νέα ερώτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου στη συζήτηση στη Βουλή, σχετικά  με τις ευθύνες της κυβέρνησης στο ζήτημα του Ρούτσι.  


Δένδιας: Νέες μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Επισημαίνουν ακόμη ότι κατά τη δευτερολογία του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε με νόημα «εμμένω στην αρχική μου δήλωση».   

Η άποψη που διατύπωσε ο κ. Δένδιας πάντως έτυχε μεγάλης απήχησης στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ όπως και σε μέλη της κυβέρνησης που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να εγκλωβισθεί στην «επιθετική γραμμή» που έχουν χαράξει έναντι ενός πατέρα που έχασε το παιδί του στα Τέμπη, συγκεκριμένα μέλη της, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης. 

Το αίτημα Ρούτσι διχάζει το "Γαλάζιο" Στρατόπεδο    

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ
 |
ΤΕΜΠΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top