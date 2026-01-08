Μαζική ανάκληση βρεφικού γάλακτος από τη Nestlé - Πιθανή μόλυνση με τοξίνη

Ανησυχία στην Ελλάδα και άλλες 45 χώρες

Αναστάτωση και έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στους γονείς η εκτεταμένη ανάκληση γνωστού βρεφικού γάλακτος από σούπερ μάρκετ και φαρμακεία, λόγω πιθανής μόλυνσης με τοξίνη. Παρότι, σύμφωνα με τη Nestlé, δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά ασθένειας που να συνδέονται με την κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων, οι αρμόδιες αρχές έχουν σημάνει συναγερμό, με την απόσυρση να επεκτείνεται σε 46 χώρες παγκοσμίως.

Η ανάκληση αφορά 21 παρτίδες βρεφικού γάλακτος σε σκόνη για βρέφη και μικρά παιδιά, έπειτα από τον εντοπισμό του βακτηρίου Bacillus cereus, το οποίο μπορεί υπό προϋποθέσεις να παράγει τοξίνη επικίνδυνη για την υγεία. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τους αριθμούς παρτίδας και να μην χρησιμοποιούν τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη λίστα ανάκλησης.

Η ανησυχία των γονέων είναι διάχυτη. Πολλοί εκφράζουν φόβους για την ασφάλεια των τροφίμων που προορίζονται για τις πιο ευαίσθητες ηλικίες, ζητώντας αυστηρότερους και συχνότερους ελέγχους. «Δεν ξέρουμε τι πίνουμε και τι δίνουμε στα παιδιά μας», λένε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με φαρμακοποιούς, η ενημέρωση για την απόσυρση έφτασε μέσω επίσημης ειδοποίησης του ΕΟΦ, με τη διαδικασία να χαρακτηρίζεται προληπτική. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για ευρέως διαδεδομένο βρεφικό γάλα και η άμεση απομάκρυνσή του από τα ράφια κρίθηκε απαραίτητη ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Ειδικοί αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη τοξίνη μπορεί να προκαλέσει, μετά από κατανάλωση, ναυτία και εμετούς, ιδιαίτερα σε βρέφη και μικρά παιδιά, γεγονός που καθιστά την πρόληψη απολύτως αναγκαία.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Nestlé Ελλάς τονίζει ότι προχώρησε σε εθελοντική ανάκληση συγκεκριμένων προϊόντων και παρτίδων που διατίθενται στην ελληνική αγορά, στο πλαίσιο της εταιρικής πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών.

Σε ποιες χώρες αποσύρεται βρεφικό γάλα της Nestlé 

Ο συναγερμός, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Η απόσυρση έχει επεκταθεί σε χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, με αναλυτές να κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη ανάκληση στην ιστορία της εταιρείας.

Εκτιμάται, μάλιστα, ότι το οικονομικό κόστος για τη Nestlé ενδέχεται να φτάσει τα 1,2 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα, ενώ σημαντικό θεωρείται και το πλήγμα στη φήμη της.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους γονείς να παραμένουν σε εγρήγορση, να ελέγχουν τις ανακοινώσεις και να απευθύνονται σε φαρμακοποιούς ή παιδιάτρους για οποιαδήποτε απορία αφορά τη διατροφή των παιδιών τους.

