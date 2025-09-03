Δένδιας: Νέες μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις



Τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ενημέρωσε σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σχετικά με τη Β’ φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

H Β’ φάση της Νέας Δομής περιλαμβάνει :

Την περαιτέρω συγχώνευση Στρατοπέδων και Μονάδων ανά την Επικράτεια,

Την κατάργηση της 1ης Στρατιάς ως ενδιάμεσου κλιμακίου διοίκησης,

Την αναδιοργάνωση του Κλάδου Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ,

Την αναδιάρθωση των Ανωτάτων Στρατιωτικών Διοικήσεων βάσει του θεάτρου επιχειρήσεων (σε Ηπείρου – Μακεδονίας, Θράκης, Αιγαίου – Ανατολικής Μεσογείου),

Τη Μεταστάθμευση και αναβάθμιση της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού,

Τη Δημιουργία Διοίκησης Μη Επανδρωμένων Μέσων στο Πολεμικό Ναυτικό, τη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Drones στην Πολεμική Αεροπορία,

Τη συγκρότηση Ναυτικού Κλιμακίου Διαχείρισης προγραμμάτων Ναυτικών Μονάδων.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης προέβη σε αναλυτική παρουσίαση της Νέας Δομής, ενώ απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις για τομείς της αρμοδιότητάς τους ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ.

Κατόπιν των σχετικών ερωτήσεων στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και των απαντήσεων που δόθηκαν, η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής γνωμοδότησε θετικά για τη Β’ Φάση της Νέας Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων (με την θετική ψήφο της Νέας Δημοκρατίας και το «παρών» από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, πλην του ΚΚΕ που τοποθετήθηκε αρνητικά).

