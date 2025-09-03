Δένδιας: «Πάνω από 600 στρατιωτικές κατοικίες στη Θεσσαλονίκη»

Την κατασκευή περισσότερων από 600 στρατιωτικών κατοικιών στο πρώην στρατόπεδο Ζιάκα ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός βρέθηκε την Τρίτη στο πρώην στρατόπεδο στη Μενεμένη και εξήγγειλε το πρόγραμμα κατασκευής των κατοικιών που σε πρώτη φάση θα απευθύνονται σε στρατιωτικούς. Στη συνέχεια θα δοθούν και σε πολίτες για να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό ζήτημα.

Επισκέφθηκα στον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου Θεσσαλονίκης το Στρατόπεδο «Οπλαρχηγού Θεόδωρου Ζιάκα», το οποίο παραμένει ανενεργό από το 2006.



Σχεδιάζουμε την αξιοποίηση της έκτασής του για την ανέγερση πρότυπου οικισμού, όπως αυτοί που ήδη κατασκευάζονται από το Υπουργείο Εθνικής… pic.twitter.com/68a338XeTE — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 2, 2025

Όπως είπε ο κ. Δένδιας, πρόκειται για τη συνέχεια του οικιστικού προγράμματος το οποίο έχει ξεκινήσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όσον αφορά συγκεκριμένα στο συγκρότημα κατοικιών στο πρώην στρατόπεδο Ζιάκα, θα είναι έτοιμο ως το 2028, ώστε να αρχίσει η εγκατάσταση των πρώτων στρατιωτικών και των οικογενειών τους, ώστε να μπορούν να υπηρετήσουν την πατρίδα με όλες τις ανέσεις.

