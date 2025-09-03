Δένδιας: «Πάνω από 600 στρατιωτικές κατοικίες στη Θεσσαλονίκη»

Έως το 2028 οι πρώτες κατοικίες στο στρατόπεδο Ζιάκα

Πολιτικη
Την κατασκευή περισσότερων από 600 στρατιωτικών κατοικιών στο πρώην στρατόπεδο Ζιάκα ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Νίκος Δένδιας: Τέλος η θητεία σε Ναυτικό και Αεροπορία

Ο υπουργός βρέθηκε την Τρίτη στο πρώην στρατόπεδο στη Μενεμένη και εξήγγειλε το πρόγραμμα κατασκευής των κατοικιών που σε πρώτη φάση θα απευθύνονται σε στρατιωτικούς. Στη συνέχεια θα δοθούν και σε πολίτες για να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό ζήτημα. 

 

 

Νίκος Δένδιας: Αξιοποιούνται τα «ακίνητα φιλέτα» του υπ. Άμυνας

Όπως είπε ο κ. Δένδιας, πρόκειται για τη συνέχεια του οικιστικού προγράμματος το οποίο έχει ξεκινήσει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όσον αφορά συγκεκριμένα στο συγκρότημα κατοικιών στο πρώην στρατόπεδο Ζιάκα, θα είναι έτοιμο ως το 2028, ώστε να αρχίσει η εγκατάσταση των πρώτων στρατιωτικών και των οικογενειών τους, ώστε να μπορούν να υπηρετήσουν την πατρίδα με όλες τις ανέσεις. 
 

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
