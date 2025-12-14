Σε σημείο διενέργειας αλκοτέστ στην Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Έκανε και ο ίδιος αλκοτέστ - Ευχαρίστησε τους αστυνομικούς για το έργο τους

14.12.25 , 09:03 Σε σημείο διενέργειας αλκοτέστ στην Αθήνα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πηγή: Πληροφορίες - φωτογραφίες Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού, βίντεο Mega
Ένα από τα δεκάδες σημεία στην Αθήνα όπου η Ελληνική Αστυνομία διενεργεί εντατικά ελέγχους σε οδηγούς για ενδεχόμενη κατανάλωση αλκοόλ ( αλκοτέστ) και άλλες παραβάσεις επισκέφτηκε το βράδυ του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανακοινώθηκε.

Μπαράζ ελέγχων: 12 συλλήψεις και 387 κλήσεις για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τις γυναίκες και τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που βρίσκονταν σε υπηρεσία, τους συνεχάρη για το έργο τους και τους ευχαρίστησε για την άοκνη προσφορά τους, μέρα και νύχτα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. «Κάνετε σπουδαία δουλειά», είπε στους ένστολους ο Πρωθυπουργός.

Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες - Τι σχεδιάζει το Μαξίμου

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ενημερώθηκε για την απλή και έγκυρη μέθοδο που ακολουθούν οι αστυνομικοί ώστε να εξακριβώσουν πόσο έχει πιεί ένας οδηγός, όπως και για τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση που κάποιος βρεθεί πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ δοκίμασε και ο ίδιος πώς γίνεται το αλκοτέστ. «Εδώ στην κυριολεξία σώζουμε ζωές», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ενημέρωση του Κ. Μητσοτάκη για τη διαδικασία του αλκοτεστ παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

Ενημέρωση του Κ. Μητσοτάκη για τη διαδικασία του αλκοτεστ παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 

Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης έκανε και ο ίδιος αλκοτέστ προκειμένου να έχει σαφή εικόνα για τη διαδικασία.    

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας σημείωσαν στον Πρωθυπουργό ότι οι Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) στις οποίες ανήκουν έχουν ενισχυθεί με 100 άτομα προσωπικό από τα τέλη Οκτωβρίου και, πέραν των αυξημένων τακτικών δράσεων για την οδική ασφάλεια, πλέον εκτελούν ειδικές επιχειρήσεις κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητού στην Αττική να έχουν διπλασιαστεί αυτά τα τριήμερα.

Ο πρωθυπουργός με τους αστυνοιμικούς της Τροχαίας στο σημείου ελέγχου για αλκοτεστ

Ο πρωθυπουργός με τους αστυνοιμικούς της Τροχαίας στο σημείου ελέγχου για αλκοτεστ 

Η ενίσχυση της δύναμης των ΟΕΠΤΑ επιτρέπει στην Αστυνομία να έχει συνεχή και αυξημένη παρουσία στους δρόμους, ειδικά τις ώρες αυξημένου κινδύνου, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την οδική ασφάλεια και την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος προβλέπει αυστηρότερες ποινές για υπότροπους παραβάτες.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, τα άτομα που ελέγχθηκαν για μέθη το 11μηνο του έτους στην Αττική ξεπέρασαν τις 285.500, αυξημένα κατά 116,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Προέκυψαν σχεδόν 10.300 θετικά αλκοτέστ, 5,2% περισσότερα σε σχέση με το περσινό διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου.
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΑΛΚΟΤΕΣΤ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΑ
