Μπαράζ ελέγχων: 12 συλλήψεις και 387 κλήσεις για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ

23.000 έλεγχοι μέσα σε λίγες ημέρες από την Τροχαία!

24.11.25 , 17:38 Μπαράζ ελέγχων: 12 συλλήψεις και 387 κλήσεις για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ
Ελλαδα
Πηγή: βίντεο Ελληνική Αστυνομία, φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπαράζ ελέγχων τις τελευταίες ημέρες από την Τροχαία για τυχόν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.    

Οδηγός-πύραυλος στην Εθνική: Έτρεχε με 230 χλμ./ώρα υπό την επήρεια αλκοόλ

Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν 387 παραβάσεις σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ στο πλαίσιο εξόρμησης που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και αναπτύχθηκε σε οδικούς άξονες της Αττικής περιλαμβάνοντας 22.800 ελέγχους αλκοολομέτρησης. 

Συνελήφθησαν 12 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Αλκοτέστ μιας χρήσης: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ για οδική ασφάλεια!

Οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 20 Νοεμβρίου 2025 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (24-11-2025),  σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής,. 

Αττική Οδός: Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος σε μπλόκο για αλκοτέστ

Στην ειδική εξόρμηση συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής, οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
