Μπαράζ ελέγχων: 12 συλλήψεις και 387 κλήσεις για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ

Μπαράζ ελέγχων τις τελευταίες ημέρες από την Τροχαία για τυχόν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Συγκεκριμένα, βεβαιώθηκαν 387 παραβάσεις σε οδηγούς που είχαν καταναλώσει αλκοόλ στο πλαίσιο εξόρμησης που σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής και αναπτύχθηκε σε οδικούς άξονες της Αττικής περιλαμβάνοντας 22.800 ελέγχους αλκοολομέτρησης.
Συνελήφθησαν 12 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.
Οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της 20 Νοεμβρίου 2025 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (24-11-2025), σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής,.
Στην ειδική εξόρμηση συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής, οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.