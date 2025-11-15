Αττική Οδός: Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος σε μπλόκο για αλκοτέστ

Έβρισε κι απείλησε τους αστυνομικούς

Ελλαδα
Για απείθεια, απειλή κι εξύβριση αστυνομικών κατηγορείται γνωστή δημοσιογράφος, η οποία συνελήφθη τα ξημερώματα στην Αττική Οδό. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 02:55, αστυνομικοί της Τροχαίας έκαναν σήμα σε ένα αυτοκίνητο να σταματήσει στα διόδια της Μεταμόρφωσης, στο οποίο ήταν συνοδηγός η δημοσιογράφος. 

11.651 αλκοτέστ μέσα σε 4 μέρες στην Αττική!

Το αυτοκίνητο δε σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη και τελικά το όχημα να ακινητοποιηθεί στη συμβολή της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής. 

Στον έλεγχο που διενήργησαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός τους οχήματος, ένας 59χρονος, οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. 

Συνελήφθη μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ - Αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

Η 52χρονη συνοδηγός βγήκε από το ΙΧ και βιντεοσκοπούσε τους αστυνομικούς, βρίζοντάς τους και απειλώντας τους  λεκτικά.

Το αλκοτέστ εντόπισε 0,55mg/l αλκοόλ στον οδηγό στην πρώτη μέτρηση και 0,47 mg/l με τη μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα. 

Συνελήφθη οδηγός γερανού της Τροχαίας -Πήγε να μεταφέρει οχήματα μεθυσμένος

Στον οδηγό βεβαιώθηκε παράβαση και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 700 ευρώ, 90 ημέρες αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης, εννέα βαθμούς ΣΕΣΟ και ακινητοποίηση του οχήματός του.
 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
 |
ΑΛΚΟΤΕΣΤ
 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
