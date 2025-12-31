Τέλη κυκλοφορίας: Πληρωμή σήμερα 31/12 αλλιώς έρχονται πρόστιμα

Λήγει σήμερα 31/12 η προθεσμία εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας για το 2026, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCAR.

Τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αφορούν όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν κανονικά.

Η πληρωμή γίνεται μέσω της ΑΑΔΕ ή και μέσω e-banking των τραπεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι χθες είχαν πληρώσει περίπου 4,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες Ι.Χ. Συνεπώς, για περίπου 700.000 οχήματα απομένουν λίγες ώρες ακόμη προκειμένου να τακτοποιηθούν.

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς γίνεται η πληρωμή

Η διαδικασία ξεκινά με τη λήψη του ειδοποιητηρίου από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να «κατεβάσουν» το σχετικό έντυπο ηλεκτρονικά και στη συνέχεια επιλέγουν έναν από τους τρεις διαθέσιμους τρόπους πληρωμής:

ATM ή APS: Σάρωση του QR code που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο και ολοκλήρωση της πληρωμής βήμα-βήμα.

e-banking: Χρήση του 23ψήφιου κωδικού RF που αναγράφεται στο έντυπο.

Τράπεζες ή ΕΛΤΑ: Εξόφληση με φυσική παρουσία, έχοντας μαζί το εκτυπωμένο ειδοποιητήριο.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αναλυτικά τα πρόστιμα

Από την 1η Ιανουαρίου ενεργοποιείται το νέο καθεστώς προσαυξήσεων για εκπρόθεσμη καταβολή.

Αντί επιβολής προστίμου 100% από την 1η Ιανουαρίου, πλέον προβλέπεται κλιμακωτή προσαύξηση:

25% αν η πληρωμή γίνει εντός Ιανουαρίου,

50% αν γίνει εντός Φεβρουαρίου και

100% από την 1η Μαρτίου και μετά, δηλαδή διπλασιασμός των τελών. Οι ίδιες επιβαρύνσεις ισχύουν και σε περιπτώσεις μερικής καταβολής.

Ηλεκτρονική ακινησία

Παράλληλα, λήγει και η προθεσμία για την ψηφιακή δήλωση ακινησίας οχημάτων, δηλαδή την ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων μέσω της πλατφόρμας myCAR, για όσους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας για το 2026.

Για τη δήλωση απαιτούνται:

ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος,

στοιχεία διεύθυνσης του κατόχου,

δήλωση χώρου στάθμευσης (ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος).

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες ειδοποιούνται αυτόματα και πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Σημειώνεται ότι από τον Απρίλιο του 2026 επανέρχεται η δυνατότητα πληρωμής τελών “με τον μήνα” για όσους θελήσουν προσωρινή άρση ακινησίας.