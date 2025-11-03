Τέλη κυκλοφορίας: Πώς πληρώνονται και πώς εκτυπώνονται

Τι πρέπει να προσέξετε για να μην πληρώσετε τα νέα αυξημένα πρόστιμα

Οικονομια
Με 5 διαφορετικούς τρόπους μπορεί να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας 2026 ο κάτοχος ΙΧ: 

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πότε αναρτώνται και πώς υπολογίζονται
 

-Μέσω της πλατφόρμας myAADE, στην ενότητα myCAR, με τη χρήση των κωδικών TAXISnet και του  23ψήφιου κωδικού πληρωμής RF στο ειδοποιητήριο. 

Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Αναλυτικά τα ποσά

-Χωρίς κωδικούς TAXISnet, στην ειδική επιλογή “Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς”, καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας.

-Μέσω του myAADEapp, στην επιλογή myWallet > Τέλη Κυκλοφορίας, όπου εμφανίζεται ο κωδικός πληρωμής.

-Με QR code σε μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών (ATM), σκανάροντας το ειδοποιητήριο και ακολουθώντας τις οδηγίες.

-Με e-banking, εισάγοντας τον 23ψήφιο RF κωδικό.

-Σε φυσικά καταστήματα τραπεζών ή ΕΛΤΑ, επιδεικνύοντας το ειδοποιητήριο.

Εκτύπωση ειδοποιητηρίων τελών κυκλοφορίας 

Αντίστοιχα τα ειδοποιητήρια των τελών κυκλοφορίας για το 2025, μπορείτε να τα εκτυπώσετε με ή χωρίς τη χρήση κωδικών TAXISnet.

Συγκεκριμένα η διαδικασία είναι:   

-Συμπλήρωση Στοιχείων: Εισαγάγετε τον ΑΦΜ σας και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

-Εκτύπωση Ειδοποιητηρίου: Πατήστε «Εκτύπωση» για να κατεβάσετε και εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθενται σε εφαρμογή νέα, αυστηρά πρόστιμα για την καθυστέρηση πληρωμής. Το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του ποσού των τελών, εφόσον ο πολίτης δεν προχωρήσει στην πληρωμή τους εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας.

Τα τέλη κυκλοφορίας δεν εντάσσονται στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων του Υπουργείου Οικονομικών και πρέπει να πληρωθούν ολόκληρα και εμπρόθεσμα.


 

