Αγρότες: ​​​​​​​Αποφασίζουν αν θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών

Έκτακτη σύσκεψη αύριο στη Νίκαια Λάρισας

Πηγή: Ρεπορτάζ Λ. Γεωργάκη - Δ. Τζιότζιου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες. Στα Μάλγαρα, οι αγρότες έχουν δεσμευτεί να ανοίξουν την εθνική οδό την Τρίτη και να βάλουν τα τρακτέρ δεξιά και αριστερά, προκειμένου να ταξιδέψει ο κόσμος χωρίς πρόβλημα για τις γιορτές. Φαίνεται όμως, ότι υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα που δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο, καθώς η Τροχαία ζητά την πλήρη απόσυρση των τρακτέρ. Την ίδια ώρα, είδηση «βόμβα» έρχεται από τη Νίκαια Λάρισας, όπου οι αγρότες αποφασίζουν αύριο αν θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες - Σηκώνουν τις μπάρες στα διόδια

Αστυνομικοί σε αγρότες: «Aν δεν φύγουν όλα τα τρακτέρ, δεν δίνονται οι δρόμοι στην κυκλοφορία»

Όπως είπε η Ραλλιώ Λεπίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, σήμερα το πρωί έφτασαν στο σημείο ο γενικός διευθυντής ασφάλειας και η διευθύντρια της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να συνομιλήσουν και να συντονιστούν με τους αγρότες, για το πώς θα ανοίξει ο δρόμος την ερχόμενη Τρίτη, αφού όπως λένε οι αγρότες θα ανοίξουν το μπλόκο για να εξυπηρετηθούν οι ταξιδιώτες.

Αυτό που ζήτησαν από τους αγρότες είναι να απομακρύνουν τα τρακτέρ τους από το οδόστρωμα, προκειμένου η διέλευση των οχημάτων να γίνεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια. Σε αντίθετη περίπτωση, η αστυνομία, όπως λέει, δε θα επιτρέψει τη διέλευση οχημάτων από δρόμους όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες.
Οι αγρότες από την πλευρά τους δεν είναι διατεθειμένοι  να απομακρύνουν τα τρακτέρ τους από το οδόστρωμα. Σκοπεύουν, όπως είπαν στο Star να τα έχουν παρατεταγμένα δεξιά και αριστερά και να ελευθερώσουν δυο λωρίδες για να εξυπηρετούνται οι εκδρομείς. Όπως λένε, τα τρακτέρ δεν φεύγουν εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

Η Αστυνομία δεν δέχεται κάτι τέτοιο, τονίζοντας πως όλα τα τρακτέρ πρέπει να απομακρυνθούν και να καθαριστούν οι δρόμοι.

Νίκαια Λάρισας: Οι αγρότες αποφασίζουν αν θα κλείσουν τις σήραγγες των Τεμπών

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες.

Την ίδια ώρα, αλλαγή πλάνων έχουν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας Λάρισας, που πάνε σε έκτακτη σύσκεψη αύριο στις 12 το μεσημέρι Κυριακής. Όπως μετέδωσε η Δήμητρα Τζιότζιου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, στο «τραπέζι» θα πέσουν πολλές προτάσεις, με την πιο «τολμηρή» εκείνη του αποκλεισμού των σηράγγων των Τεμπών, κόβοντας έτσι, ουσιαστικά την Ελλάδα σε τρία σημεία.

Σε ό,τι αφορά την εισαγγελική παρέμβαση που είχαμε σήμερα σχετικά με το άνοιγμα των διοδίων από αγρότες στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, οι αγρότες της Καρδίτσας σημειώνουν πως «δε μας φοβίζει καμιά εισαγγελική παρέμβαση, έχουμε συνηθίσει από τέτοιες δικογραφιες, συνεχίζουμε τον αγώνα μας για το δίκιο μας» και ετοιμάζονται αύριο να προχωρήσουν κανονικά στο άνοιγμα των διοδίων από τις 11 το πρωί μέχρι τη μία το μεσημέρι.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
